Как турецкий порт Мерсин стал центром поставок оружия террористам

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Турецкий Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) опубликовал новый доклад, в котором содержатся данные о причастности трех строительных компаний из портового города Мерсин к торговле оружием с боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Изучение данного вопроса показало, что Турция стала крупнейшим источником военного оснащения радикальных исламистов, действовавших на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Вооружение и комплектующие для беспилотных летательных аппаратов по большей части закупались в Китае, а далее через подведомственную Анкаре территорию морем переправлялись боевикам. Гавань, в которой базировались местные фирмы, занимала центральную часть в сети поставок.

Millions of dollars of weapons sold to ISIS through Mersin, report shows #Turkey https://t.co/kwakKh2mEN — Duvar English (@DuvarEnglish) February 9, 2022

Главные фигуранты

В докладе MASAK особое внимание уделяется одному человеку — Хагу Генеиду, родившемуся в сирийском Алеппо в 1982 году и связанному с «Исламским государством». В 2014 году он основал компанию Altun İnci Construction Materials Industry and Trade Limited Company вместе со своими деловыми партнерами Гассаном Наваи и Мустафой Наваем. Оба мужчины также были сирийцами, но имели турецкое гражданство.

В 2016 году по тому же юридическому адресу была создана еще одна фирма под названием Mavi Yelken Hardware, а в 2017 году по другому, также принадлежащему Генеиду и его партнерам, была создана Elferah Construction. И все это произошло в разгар экспансии террористов в соседней стране и наращивания их оружейного потенциала.

The companies - Altun İnci, Elferah and Mavi Yelken - all founded by Syrian national granted Turkish citizenship, Ibrahim Hag Geneid, sold the materials to ISIS operatives, who used the materials to create armed drones, the report said.https://t.co/nQf2TyqbsA — Ahval (@ahval_en) February 8, 2022

Сам Хаг Генеид официально получил турецкое гражданство только в 2017 году. В 2019-м главная прокуратура Мерсина начала расследование против него, однако тогда правоохранители не нашли оснований для привлечения предпринимателя к ответственности.

Теперь же турецкие эксперты приходят к выводу, что основанные мужчиной компании сыграли решающую роль в развитии обороноспособности «Исламского государства», что позволило террористической группировке захватить большие территории.

Сеть поставок

Сотрудники MASAK сообщают, что в 2015–2016 годах Altun İnci Construction поставила «Исламскому государству» БПЛА и оружие на несколько миллионов долларов. Это в основном происходило через зарегистрированную на Мустафу Навая фирму Naway Group.

Эта компания была изначально основана в Алеппо как импортное агентство, однако еще в 2011 году создала филиал в Китае и работала в качестве закупочной платформы. В 2014-м она открыла в Мерсине свой офис, чтобы ввозить через городской порт китайские комплектующие. Кроме того, важную роль в выборе этого места сыграла его близость к территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Global Look Press / Resul Kaboglu/Keystone Press Agency

Согласно документам, основным заказчиком оружия и техники у этого посредника стала фирма Генеида. После прибытия груза в турецкую гавань он переправлялся уже на территорию Сирии при сопровождении Саджида Фарука Бабара — одного из ключевых экспертов ИГ по оружию. Ранее США считали этого террориста главным разработчиком беспилотников, используемых группировкой. Он погиб в 2017 году в результате американского авиаудара.

В своем докладе MASAK отмечает, что до самой смерти слежку за этим радикалом вела и Турецкая разведка (MİT). Однако тогда не совсем ясно, почему преступная сеть поставок вооружения ИГ не была разоблачена и ликвидирована раньше.

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При этом расследование позволило выяснить, что важную роль в обеспечении террористов иностранной техникой сыграли еще два человека: Абу Наима аль-Туркистани и его супруга Минаваер Матытуэрсун. Будучи гражданами Китая уйгурского происхождения, они, предположительно, входили в группу «Исламского государства», разрабатывающую химическое оружие. При этом семейная пара старалась не привлекать к себе лишнего внимания и размер оружейных сделок с их участием составляет лишь около 85 тыс. долларов.

Тем не менее известно, что Абу Наим состоял в «Исламском движении Восточного Туркестана» (запрещено в РФ) — экстремистской уйгурской партии, поддерживаемой турецким правительством. Мужчина также был ликвидирован в 2017 году.

Федеральное агентство новостей /

Никаких последствий

Особо примечателен тот факт, что никто из оставшихся в живых торговцев оружием с террористами так и не был привлечен к ответственности. Кроме того, фигурировавшие в отчете MASAK фирмы продолжают свободно работать в Турции.

Хаг Генеид остается генеральным директором двух других основанных им компаний, а свои акции Altun İnci в ноябре 2021 года он передал двум туркам. На правах новых партнеров они работают вместе с Мустафой Наваем. Его Naway Group все еще работает в качестве закупочной платформы со своими офисами в турецком Мерсине и на территории Китая. По данным издания Birgün, закупить товары онлайн через нее невозможно, однако сделать это получится по телефону.

Elferah Construction теперь принадлежит Каферу Ибрагиму, уроженцу Сирии с турецким подданством, проживающим в Стамбуле. Имеет ли он какое-то отношение к преступным сделкам и вообще знает ли о них не известно.

Федеральное агентство новостей /

Даже несмотря на официальные отчеты Анкара демонстрирует свое полное безразличие к этой теме. В период сирийского конфликта она выступала против законного правительства Дамаска, а все показательные контртеррористические операции Турции направлены преимущественно против курдов. В то же время в отношении членов «Исламского государства», если не появляется особая необходимость, правительство этой страны продолжает придерживаться политики бездействия.

Анкара открыто сотрудничает с лояльной ей «Сирийской национальной армией» (СНА), незаконно контролирующей регионы на севере САР и проводящей там свою политику. Также турецкое руководство неоднократно обвиняли в поддержке группировки «Хайят Тахрир аш-Шам1» (ХТШ, запрещена в РФ).

Удерживание приграничных районов арабской республики, позволяет беспрепятственно поставлять боевикам вооружение и деньги, а также вывозить незаконно добываемые в стране ресурсы. Официальный Дамаск настроен против такой политики и требует вывода иностранных войск, дестабилизирующих обстановку в государстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.