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Захарова обратилась к Западу с просьбой заставить Украину выполнить Минские соглашения

Политика
Захарова обратилась к Западу с просьбой заставить Украину выполнить Минские соглашения
mid.ru

Москва, 9 февраля. Россия будет приветствовать попытки западных стран заставить Киев выполнить Минские соглашения. С таким заявление выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что за последние годы ни один политик не смог придумать лучшей формулы вывода Украины из кризиса, чем минские договоренности.

«Мы будем рады, если те, кто является кураторами, вдохновителями киевского режима, авторитетами для них, использует свое влияние... для того чтобы употребить это влияние и побудить выполнить минские договоренности», — сказала Захарова на канале «России-24».

Недавно о необходимости выполнить обязательства Киева по Донбассу заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он разделил позицию России в этом вопросе.

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украина минские соглашения захарова
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