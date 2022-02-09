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Двух жителей Владимирской области будут судить за использование фальшивых купюр
Общество
Двух жителей Владимирской области будут судить за использование фальшивых купюр
mvd.ru  /  пресс-служба МВД РФ

Владимир, 9 февраля. Уголовное дело в отношении двух граждан, обвиняемых в сбыте фальшивок, рассмотрит Петушинский районный суд Владимирской области.

Как пояснили в региональной прокуратуре, один из задержанных уверяет, что нашел в ноябре 2021 года в деревне Липна прозрачный полиэтиленовый пакет с двумя пятитысячными купюрами. Несмотря на то, что подлинность денег у него сразу вызвала сомнения, он попытался перевести средства на карту, но неудачно. Тогда он подговорил приятеля использовать фальшивки при походе в магазин. Мошенничество вскрылось, сообщает «Владимирские Ведомости».

Теперь соучастникам предстоит ответить в суде за хранение и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центробанка России. Максимально возможным наказанием за это преступление является лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет.

Ранее ФАН сообщал о рекомендациях МВД Ростова-на-Дону относительно действий в случае обнаружения фальшивых денежных купюр. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, лучше сразу обратиться в банк, а не пытаться использовать подозрительную купюру в ближайшем магазине.

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суд уголовное дело фальшивка
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