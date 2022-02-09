Депутат Харитонов рассказал о причинах тяжелого состояния Жириновского

Сегодня, 9 февраля, стало известно о госпитализации Владимира Жириновского в Центральную клиническую больницу в Москве. По данным некоторых источников, степень поражения легких лидера ЛДПР якобы достигает 75%.

ФАН обратился за комментарием к депутату Государственной думы Николаю Харитонову, который три месяца назад перенес коронавирус и проходил лечение в той же больнице, что и Жириновский.

«Я сам два года не прививался. Думал, меня, сибиряка, не возьмет. Нет, попал. В ЦКБ две недели отлежал я с 4 по 19 ноября. Лучше обойти бы, чем болеть. Вот у меня за месяц, я заметил, волосы полетели с головы. Жириновскому могу пожелать выздоровления — как человеку, как коллеге, которого знаю уже тридцать лет», — рассказывает Харитонов.

Николай Харитонов в беседе с ФАН подтвердил, что его коллега сделал прививку от коронавируса восемь раз. При этом вирусологи говорят, что это много. Надо делать не чаще, чем раз в полгода. В последнее время на заседаниях в Госдуме Жириновский проводил мало времени.

«Сейчас — две недели регионалки (региональная неделя. — Прим. ФАН). А до этого, да, видел я его. Он обычный был, правда, последние года полтора он больше 15-20 минут не сидит там. Обычно выступит и уходит», — говорит Харитонов.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

По его словам, в стенах нижней палаты парламента ситуация с заболеваемостью коронавирусом напряженная. Две недели назад было около 50 заболевших депутатов Госдумы.

Как отмечает собеседник ФАН, за годы борьбы с коронавирусом в ЦКБ накоплен огромный опыт, врачи профессионально делают свою работу и все возможное для спасения пациентов.

«Восемь раз привился друг мой Жириновский, и вот так. Но желаю добра, выздоровления. Там опытный коллектив. Но самое главное — зачем он досидел (до такого поражения. — Прим. ФАН), если у него 50-70%... Значит, пересидел дома. Хотя нас учил в перчатках быть с первого дня… Но видите, как оно…» — резюмировал Харитонов.

Ранее ФАН писал, что факт вакцинации не исключает возможность госпитализации главы ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом заявил депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.