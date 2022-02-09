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Российский шорт-трекист Елистратов выиграл бронзовую медаль ОИ на дистанции 1500 метров

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 16:52
Олимпийские игры 2022
Российский шорт-трекист Елистратов выиграл бронзовую медаль ОИ на дистанции 1500 метров
Global Look Press  /  Soenar Chamid

Пекин, 9 февраля. Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке на зимней Олимпиаде в Пекине. Он стал третьим на дистанции 1500 метров.

Золотую олимпийскую медаль выиграл Хван Дэ-Хон из Южной Кореи. Второе место досталось канадцу Стивену Дюбуа.

Для Елистратова эта бронза является третьей олимпийской наградой. Шорт-трекист становился бронзовым призером в Пхенчхане и завоевывал золото в Сочи.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Всего в рамках ОИ-2022 разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

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олимпиада шорт-трек елистратов
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