Татьяна Навка уверена, что российские фигуристы будут бороться до последнего на Олимпиаде

Фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в парном катании Татьяна Навка в разговоре с ФАН выразила уверенность, что спортсмены из России будут бороться до последнего на соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Российская национальная команда завоевала золото Олимпийских игр в рамках командного турнира по фигурному катанию. Следующее состязание состоится уже в четверг, 10 февраля, где выступят мужчины в произвольной программе. На сегодняшний день российские фигуристы Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев заняли 7-е, 15-е и 23-е места соответственно. Остается только догадываться, как изменится ситуация в турнирной таблице, ведь Олимпийские игры всегда непредсказуемы.

«Это уникальные соревнования, и здесь возможны любые сюрпризы. Безусловно, бороться будут все, бороться будут до последнего. Много, действительно, спортсменов-мужчин с большим набором четверных прыжков, но я желаю и верю, что наши ребята соберутся», — говорит Татьяна Навка.

Ранее фигурист, хореограф ледовых шоу и сборной России Никита Михайлов отметил, что доволен прокатом Семененко и теперь, по его мнению, спортсмен может подняться на пятую или четвертую строчку.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Татьяна Навка верит, что фигурист сможет поднять и выше, предполагаемых Михайловым отметок.

«У Семененко есть все-таки какая-то надежда, чтобы прорваться в тройку лидеров. Будем надеяться, болеть за наших ребят», — заключила спортсменка.

Тем временем на Олимпиаде разгорается допинг-скандал с участием российской сборной. Результаты теста одного из участников из России по фигурному катанию оказались сомнительными, из-за чего МОК инициировал проведение дополнительного расследования.