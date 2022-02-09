Аналитики Moody’s рассмотрели потенциальные последствия для России от санкционных мер США

Вашингтон, 9 февраля. Рейтинговое агентство Moody's оценило последствия от возможных санкции США против России, сообщает РБК.

По мнению аналитиков, нынешняя геополитическая напряженность не перерастет во что-то более глобальное. В Moody's считают, что в случае введения санкций против госдолга российские кредитные организации смогут справиться с возросшим объемом предложения госбумаг.

Что касается возможного отключения от SWIFT, трансграничные российские платежи это не остановит, но банкам придется искать альтернативу. Наибольший финансово-экономический урон может нанести включение госбанков с санкционный список SDN.

«Наш базовый сценарий не предполагает российского дефолта», — говорится в отчете.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что власти приняли ряд мер, которые минимизируют последствия в случае введения со стороны США запрета отечественным банкам проводить некоторые операции в долларах.

Политолог Николай Стариков в беседе с INFOX выразил уверенность, что РФ обладает достаточным запасом прочности, чтобы выдержать любое внешнее давление. Нет таких ограничений, которые невозможно было бы пережить, уверен он.