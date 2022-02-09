Совет ISU предложил поднять возрастной ценз в фигурном катании

Гаага, 9 февраля. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) вынес на голосование вопрос о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании. Эта тема будет обсуждаться во время конгресса, который состоится в июне на Пхукете.

Предложение было основано на данных, полученных от медицинской комиссии ISU. Совет предлагает с сезона 2023/2024 поднять возраст перехода из юниоров во взрослую категорию до 16 лет, а с сезона 2024/2025 — до 17.

В организации пришли к выводу, что это необходимо для физического и ментального здоровья молодых спортсменов. Новые правила позволят фигуристам легче адаптироваться к большому спорту, передает «Матч ТВ». С аналогичной инициативой ранее выступила Норвегия.

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