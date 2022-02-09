Захарова указала на несостоятельность утверждений об «изоляции» России

Москва, 9 февраля. Иностранные делегации регулярно совершают визиты в Москву, проводят переговоры и участвуют в дискуссиях.

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Тем самым она опровергла утверждения об «изоляции» России и указала на их несостоятельность.

«Это одно из проявлений "изоляции", когда не проходит и дня, чтобы кто-либо к нам не приезжал с визитом, с переговорами, заключал соглашение и так далее», — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Захарова пригрозила Германии зеркальным ответом на ущемление прав российских СМИ. По ее словам, Берлину не стоит усугублять ситуацию.