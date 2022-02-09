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Захарова анонсировала участие Лаврова в российско-бразильских переговорах 16 февраля

Политика
Захарова анонсировала участие Лаврова в российско-бразильских переговорах 16 февраля
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 9 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 февраля примет участие в российско-бразильской встрече в формате «2+2». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Бразильский портал Globo до этого проинформировал, что президент страны Жаир Болсонару прибудет с визитом в Россию на следующей неделе. Ожидается, что его прилет в Москву состоится 15 февраля, а уже на следующий день пройдут переговоры с российским лидером Валдимиром Путиным, сообщило издание «Профиль».

Как стало известно ранее, Сергей Лавров отметил значимость культурной дипломатии. Об этом он заявил в рамках торжественного поздравления по случаю Дня дипломатического работника.

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лавров захарова бразилия
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