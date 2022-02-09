Депутат Госдумы Новичков: Россия более демократична, чем США

В Кремле не согласились с заявлением, которое сделал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, об авторитарности правящих режимов в России и Китае. Депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Справедливая Россия — За правду», доктор экономических наук, профессор Николай Новичков прокомментировал высказывания европейского чиновника и рассказал, почему сегодня некорректно навешивать ярлыки «авторитарности» и выдавать индульгенции «демократичности».

— Николай Владимирович, насколько правомочна антитеза «демократия — авторитаризм»?

— Я думаю, что она вполне правомерна, но дело в том, что вспоминаются слова Грибоедова: «А судьи кто?» Кто вправе оценивать уровень демократичности или уровень авторитаризма, или что-то еще в этом роде? Демократия с греческого переводится как народовластие. Я напомню, что в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина было сказано, что страны сами вправе определять ту форму демократии, которая характерна для той или иной цивилизации, для того или иного государства. Поэтому давать оценки с внешней стороны — по меньшей мере странно, а по большому счету — провокативно. То есть это сильный вызов.

Вы согласны, что по многим признакам Россия является более демократичной страной, чем западные страны?

— Это так. Я уже не говорю о том, что избирательное право женщины в России получили раньше, чем в любой западной демократии. Приведу другие примеры. В США нет прямых выборов президента. Избиратели отбирают выборщиков, а они определяют главу государства. В России выборы являются прямыми. Статус иностранного агента впервые появился не в России, а в США. Это их изобретение. Режим, в котором присваивается в Америке статус иностранного агента, — очень большая проблема. В России тоже есть перегибы на местах. Но здесь это не приговор. А в той же Америке статус иноагента может привести очень быстро к тому, что СМИ перестанут работать. Электронное голосование... Этого в Америке пока и близко нет. Можно долго рассуждать на эту тему.

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Насколько западные государства, входящие в ЕС и НАТО, сами отклоняются от демократических норм?

— Начнем с того, что единственная война, которая была развязана с агрессией против суверенной страны за последние 30 лет, — это война против Югославии. И ее развязала НАТО. Это те самые «демократические» государства. Они просто напали на страну в центре Европы и совершили акт агрессии, создав гуманитарную катастрофу. В результате погибли тысячи людей. По-разному можно оценивать эту «процедуру». Но это конкретное деяние, которое совершил блок НАТО. Не будем забывать, что по международным правовым нормам каждая страна вправе сама определять способы обеспечения гарантий своей безопасности. Но эти гарантии не должны быть в ущерб другим государствам. А вся политика блока НАТО за последние 30 лет, связанная с расширением, как раз ущемляет права тех самых других стран с точки зрения безопасности, например, России. Граница НАТО сдвигается на Восток. Сейчас уже обсуждается перспектива вступления в НАТО Грузии, Молдавии, Украины. Это нарушение безопасности, нарушение баланса, прямая угроза суверенитету и целостности Российской Федерации. Где тут демократия? Это военный диктат. Иначе назвать нельзя.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов терпеть любые невзгоды, чтобы навредить Москве. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.