Регулятор в деле: почему рубль может потерять свои позиции

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» назвали причины, по которым рубль может вернуться к диапазону 75,5-79,5 за доллар, а также рассказали о ситуации на нефтяном рынке.

Нефть

Во вторник, 8 февраля цена на нефть снизилась с 93 до 90 долларов за баррель марки Brent. В среду стоимость барреля осталась фактически неизменной — около 90,4 доллара. По словам аналитиков, есть несколько причин для коррекционного снижения цен на нефть. Одна из них — это заявление президента Франции Эммануэля Макрона о деэскалации ситуации вокруг Украины. Поскольку участники рынка ранее закладывали определенные риски, связанные с возможным введением санкций против России в случае ее «нападения» на Украину, то успокаивающее заявление французского президента способствовало небольшому откату цен на нефть.

«Второй вопрос — это переговоры по ядерной программе Ирана: они возобновились и, как заявляют близкие источники, находятся в стадии завершения. Есть надежда, что Иран возглавит мировой рынок нефти, а дефицит, который существует сейчас, будет ликвидирован. Это тоже оказало давление на цены. Помимо прочего, Минэнерго США опубликовал свой ежемесячный отчет по нефтяному рынку. Согласно прогнозам, объем добычи черного золота в США в 2022 году вырастет более чем на 700 тысяч баррелей в сутки. При этом ожидается, что спрос в 2022-м достигнет 100,6 миллиона баррелей в сутки», — прокомментировали аналитики.

Однако, несмотря на давление, цены на нефть остаются на достаточно высоком уровне, что вызывает беспокойство Белого Дома, отмечают эксперты. Администрация Байдена на данный момент ведет переговоры как с производителями нефти насчет наращивания добычи, так и с ее потребителями по вопросу дополнительных продаж из стратегических запасов. В США рассматриваются сейчас все варианты, которые могли бы привести к стабилизации цен на нефтяном рынке. Однако актуальным диапазоном цен для черного золота остается отметка 90-95 долларов за баррель нефти марки Brent.

Золото

На рынке золота, как рассказали аналитики, никаких значимых событий не происходит: стоимость тройской унции в последние дни колеблется в районе 1820-1830 долларов. Основные поддерживающие факторы для золота — это инфляционное давление и высокие цены на нефть.

«Существуют опасения участников рынка, что инфляция сохранит свой высокий уровень на достаточно долгий период. С другой стороны, уже в марте Федеральная резервная система США пойдет на повышение ставки. Это видно уже сейчас по размеру доходности 10-летних американских гособлигаций — 1,93%. Доллар на международном валютном рынке торгуется без изменений. Но завтра уже все может изменится, сейчас участники рынка ждут публикации данных по инфляции в США», — рассказали эксперты.

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Актуальным диапазоном цен для золота остается 1760-1830 долларов за тройскую унцию.

Рубль

Национальна валюта России постепенно укрепляет свои позиции: курс составляет около 74,70-74,80 рубля за доллар. Как объяснили аналитики, укрепление рубля происходит на фоне позитивных новостей из геополитики.

«Опять же сыграли роль заявление Макрона о деэскалации напряжения между Россией и Украиной и его призывы к сохранению спокойствия. Также стало известно, что на этой неделе продолжатся переговоры в «нормандском формате»& в части исполнения утвержденных ранее Минских соглашений. Позитивно повлияло сообщение, что Германия выступает против отключения России от системы SWIFT, и заявление Белого Дома о том, что США не поддерживает незамедлительное введение санкций против «Северного потока — 2», — рассказали эксперты.

Геополитическая разрядка, по их словам, в целом поддерживает весь российский рынок. К тому же Центробанк собирается поднять ключевую ставку, что дополнительно укрепит рубль. Однако Центробанком приостановлена покупка валют в рамках бюджетного правила — возобновить ее он может в любой момент. В этом случае рубль может начать терять позиции. Накопленный объем валюты придет на рынок, что станет негативным фактором, подчеркнули аналитики. Сейчас рубль держится в диапазоне 72,5-75,5 за доллар. В случае вышеупомянутого сценария он вернуться к курсу 75,5-79,5 рублей за доллар .