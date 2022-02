Новые вспышки насилия: боевики возвращаются в пакистанский Белуджистан

Премьер-министр Пакистана посетит Москву впервые за два десятилетия; в провинции Белуджистан участились нападения боевиков; Катар готов содействовать квалифицированной эмиграции из Пакистана; Кабул и Исламабад не могут определиться с общей границей; Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана обсудили дальнейшее сотрудничество; Нью-Дели и Исламабад вот уже три года не могут восстановить взаимную торговлю. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Визит в Россию

Имран Хан станет первым более чем за два десятилетия премьер-министром Пакистана, который отправится с двусторонним визитом в Россию. Данные планы подтвердил министр иностранных дел исламской республики Шах Махмуд Куреши. Последним лидером, посетившим Москву в апреле 1999 года, был Наваз Шариф. Поездка состоялась за несколько месяцев до октябрьского переворота Первеза Мушаррафа.

Уже не первый год страны пытаются расширить и углубить свои отношения. В 2014 году Россия отменила эмбарго на поставки оружия Пакистану. Визит Хана должен состояться в феврале по приглашению президента Владимира Путина. На повестке встречи будут двусторонние отношения, ситуация в Афганистане, сотрудничество в области обороны, а также вопрос строительства пакистанского газопровода протяженностью 1100 км. Трубопровод должен облегчить транспортировку импортируемого газа из Карачи в центр загрузки в пакистанском Панджабе. Инициатива приостановлена с 2015 года из-за разногласий по поводу стоимости и санкций Соединенных Штатов против российской государственной корпорации «Ростех».

В сентябре 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Пакистан и провел широкомасштабные переговоры, посвященные двусторонним отношениям, региональным и глобальным проблемам. Расширение отношений Исламабада с Москвой, как считается, является частью стремления Имрана Хана диверсифицировать внешнюю политику.

В апреле 2018 года генерал Камар Джавед Баджва стал третьим подряд главнокомандующим армией, побывавшим в Москве. Результатом его поездки стало создание Совместной военной комиссии. В свою очередь, Россия также наращивает усилия по восстановлению связей с Пакистаном в рамках проекта по добыче природного газа, предлагая усилить поддержку в борьбе с терроризмом. Аналитики рассматривают эти шаги как попытку приобрести новый энергетический рынок, чтобы компенсировать сокращение бизнеса на Западе и увеличить региональное влияние.

Prime Minister Imran Khan will become the first Pakistani PM to visit Russia in over 20 years. The last Pakistan PM to visit Russia was Nawaz Sharif that went to Moscow in 1999.#Pakistan #Russia #DevelopingPakistan #ImranKhan ???????????????? pic.twitter.com/IkD8uf5zl3 — Developing Pakistan (@developingpak) February 8, 2022

Боевики возвращаются в Белуджистан

Перегруппировка боевиков, нестабильная ситуация в Афганистане и иностранная поддержка стали ключевыми факторами новой вспышки насилия в пакистанской провинции Белуджистан. В последние месяцы в результате засад, столкновений и взрывов бомб по всему региону были убиты десятки сотрудников службы безопасности и террористов.

Только за прошедшую неделю по меньшей мере 20 солдат погибли в результате атак на контрольно-пропускные пункты и стычек с боевиками. Убийство 10 военнослужащих армии в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в районе Кеч недалеко от границы с Ираном 28 января стало самым смертоносным инцидентом за последние месяцы. Ответственность за атаку взял на себя «Фронт освобождения Белуджистана» — запрещенная в Пакистане группировка.

The leader of the Balochistan Liberation: More attacks to come on the Pakistani army pic.twitter.com/r1azYWZMq3 — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) February 6, 2022

Богатый полезными ископаемыми Белуджистан также является ключевым маршрутом проекта Китайско-пакистанского экономического коридора, целью которого является соединение стратегически важной северо-западной провинции Синьсян Китая с портом Гвадар через сеть автомобильных, железных дорог и трубопроводов для транспортировки грузов, нефти и газа.

С тех пор как талибы («Талибан»1 — движение, запрещенное в РФ) взяли под контроль Кабул в августе прошлого года в Пакистане также наблюдается всплеск террористических нападений в регионе проживания племен, главным образом в Северном Вазиристане, который граничит с Афганистаном.

Квалифицированная эмиграция

Советник премьер-министра по делам пакистанцев за рубежом и развитию людских ресурсов Аюб Африди во время встречи с послом государства Катар в Пакистане шейхом Саудом бен Абдул Рахманом Аль Тани заявил, что исламская республика хочет изучить рынок квалифицированной и профессиональной занятости в Катаре.

Во время пандемии Пакистан направил более 3500 врачей, медсестер и техников в Кувейт, и еще 3000 находятся в стадии оформления документов. Королевство Саудовская Аравия также набирает сотни медицинских работников. Катар, будучи давним партнером, связанным с Пакистаном историей, культурой, ценностями и религией, тоже может стать рынком труда для пакистанских специалистов.

Qatar ready to promote skilled emigration from Pakistan: envoy. #pakistan https://t.co/HjoAwn0XvH — Pakistan News (@pakistaninews) February 3, 2022

Посол сказал, что он готов подписать меморандум о взаимопонимании с правительством для содействия квалифицированной эмиграции. Катар уже обратился к более чем 53 агентствам с просьбой предоставить персонал служб безопасности для недавно построенных стадионов. Более 5000 пакистанских сотрудников наняты на эту работу по пятилетним контрактам.

Напряженность на афгано-пакистанской границе

Афгано-пакистанская граница, проходящая по оставшейся с колониальных времен «Линии Дюранда», стала центром растущей напряженности между Исламабадом и «Талибаном». Число столкновений растет с тех пор, как движение пришло к власти в Кабуле.

Пакистан начал ограждать границу еще в 2014 году, чтобы сдерживать террористические нападения и контрабанду. Республика огородила более 90% границы, но террористы по-прежнему могут проникать в Пакистан и совершать нападения. Известно по меньшей мере о трех отдельных инцидентах, когда талибы ломали пограничные заграждения и угрожали охраняющим их солдатам. Представитель министерства обороны талибов заявил в январе, что Исламабад не имел права ограждать границу и разделять этнических пуштунов, живущих по обе стороны.

На фоне нарастающей напряженности и участившихся столкновений на границе советник Пакистана по национальной безопасности Моид Юсуф посетил Афганистан в конце января. Обе страны объявили о планах сформировать комитет высокого уровня для решения проблемы. Абубакар Сиддик, публицист и эксперт по Пакистану и Афганистану, напоминает:

«Ни одно афганское правительство никогда официально не признавало «Линию Дюранда» в качестве постоянной границы, и эта проблема имеет очень эмоциональный характер. Действия «Талибана» вдоль «линии» направлены на обретение внутренней легитимности. Талибы также хотят покончить с почти всеобщим представлением о том, что они являются пакистанской прокси-группой».

“In the beginning, Pakistani authorities believed the Taliban would serve Pakistan’s interests and [not] allow militants to use its soil against Pakistan. But it does not seem to be the case any more,” said ⁦@hidhussain⁩ https://t.co/eVgGB4no97 — Shah Meer Baloch (@ShahmeerAlbalos) February 9, 2022

Встреча с Си Цзиньпинем

Китай твердо поддерживает Пакистан в защите его суверенитета и борьбе с терроризмом, заявил президент Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Оба лидера согласились продолжить «углубленное» развитие проекта Китайско-пакистанского экономического коридора. Это флагманский проект в рамках инициативы Пекина «Пояс и путь», который проходит через администрируемый Пакистаном Кашмир и неспокойную провинцию Белуджистан. Си Цзиньпин встретился с Ханом в столице Китая в Большом народном зале. Это первая встреча двух лидеров после визита пакистанского премьер-министра в Поднебесную в октябре 2019 года.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с Пакистаном для «ускорения создания более тесного китайско-пакистанского сообщества с общим будущим в новой эпохе». Он упомянул о возможности расширения сотрудничества в таких областях, как технологии, промышленность и сельское хозяйство. Си Цзиньпин сказал, что «стратегическое значение китайско-пакистанских отношений» становится все более заметным с тех пор, как мир вступил в период турбулентности и преобразований.

«Пакистанская сторона проинформировала китайскую сторону о последних событиях в Джамму и Кашмире, включая ее озабоченность, позицию и насущные проблемы на данный момент. Китайская сторона вновь заявила, что вопрос о Кашмире является спором, оставшимся в прошлом, и должен быть надлежащим образом и мирно разрешен на основе Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и двусторонних соглашений. Китай выступает против любых односторонних действий, которые усложняют ситуацию», — говорится в сообщении китайского агентства «Синьхуа».

Xi Jinping, Pakistan PM discuss cooperation areas, India | World News https://t.co/s2cmUNgzgA — instant.com.pk (@InstantNewsPk) February 7, 2022

Хотя в сообщении «Синьхуа» об этом не упоминается, государственное национальное информационное агентство Пакистана «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что Имран Хан пожаловался Си Цзиньпину на Индию. По информации агентства, премьер-министр указал на то, что «быстрая милитаризация Нью-Дели» подрывает региональную стабильность, и обратил внимание на «преследование меньшинств в Индии».

Запрет на торговлю

Отношения между Индией и Пакистаном уже третий год находятся на историческом минимуме из-за реформы статуса региона Джамму и Кашмир, проведенной правительством Нарендры Моди в 2019 году. Недавно Нью-Дели открыл свою сторону паломнического коридора Картарпур после последовательных протестов общины сикхов по обе стороны границы. Однако торговля Пакистана с Индией остается в замороженном состоянии с августа 2019 года.

В результате тысячи торговцев, подрядчиков и посредников в обеих странах потеряли миллионы рупи. Ранее, Министерство торговли Пакистана направило в Федеральный кабинет министров сводку импорта сахара, хлопка и пряжи из Индии, что могло бы привести к возобновлению торговли между двумя странами, но она была отклонена.

Еще в 2003 году двусторонний товарооборот между двумя странами составлял 250 миллионов долларов. По словам бывшего посла Джалиля Аббаса Джилани, с 2004 по 2007 годы, когда между Индией и Пакистаном сохранялся мир, эти показатели выросли примерно до 3 миллиардов долларов.

«На данный момент позиция Пакистана такова, что не может быть мира и порядка до тех пор, пока Индия не отменит свое решение по оккупированному Кашмиру», — считает он.

The sour relationship between India and Pakistan, owing to the former’s inhumane stance on Kashmir, now into its third year is impacting bilateral trade worth billions between the two nations with no visible signs of resuming anytime soon.#etribune #news https://t.co/Yvv1V9mWM2 — The Express Tribune (@etribune) February 9, 2022

В то же время Радждип Уппал, президент Конфедерации Международных торговых палат Амритсара (Индия), полагает, что начало торговли — единственный способ, которым страны могут решить свои проблемы.

«Вместо ведения бизнеса через третью страну, возобновление торговли укрепит контакты между жителями Пакистана и Индии, а также повлияет на политику обеих стран», — утверждает Уппал.

По его мнению, оживление торговли принесет пользу экономикам двух соседей и создаст столь необходимые возможности трудоустройства для миллионов людей.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.