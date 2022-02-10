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Новые вспышки насилия: боевики возвращаются в пакистанский Белуджистан

Весь мир
Новые вспышки насилия: боевики возвращаются в пакистанский Белуджистан
Global Look Press  /  PPI

Премьер-министр Пакистана посетит Москву впервые за два десятилетия; в провинции Белуджистан участились нападения боевиков; Катар готов содействовать квалифицированной эмиграции из Пакистана; Кабул и Исламабад не могут определиться с общей границей; Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана обсудили дальнейшее сотрудничество; Нью-Дели и Исламабад вот уже три года не могут восстановить взаимную торговлю. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Визит в Россию

Имран Хан станет первым более чем за два десятилетия премьер-министром Пакистана, который отправится с двусторонним визитом в Россию. Данные планы подтвердил министр иностранных дел исламской республики Шах Махмуд Куреши. Последним лидером, посетившим Москву в апреле 1999 года, был Наваз Шариф. Поездка состоялась за несколько месяцев до октябрьского переворота Первеза Мушаррафа.

Уже не первый год страны пытаются расширить и углубить свои отношения. В 2014 году Россия отменила эмбарго на поставки оружия Пакистану. Визит Хана должен состояться в феврале по приглашению президента Владимира Путина. На повестке встречи будут двусторонние отношения, ситуация в Афганистане, сотрудничество в области обороны, а также вопрос строительства пакистанского газопровода протяженностью 1100 км. Трубопровод должен облегчить транспортировку импортируемого газа из Карачи в центр загрузки в пакистанском Панджабе. Инициатива приостановлена с 2015 года из-за разногласий по поводу стоимости и санкций Соединенных Штатов против российской государственной корпорации «Ростех».

В сентябре 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Пакистан и провел широкомасштабные переговоры, посвященные двусторонним отношениям, региональным и глобальным проблемам. Расширение отношений Исламабада с Москвой, как считается, является частью стремления Имрана Хана диверсифицировать внешнюю политику.

В апреле 2018 года генерал Камар Джавед Баджва стал третьим подряд главнокомандующим армией, побывавшим в Москве. Результатом его поездки стало создание Совместной военной комиссии. В свою очередь, Россия также наращивает усилия по восстановлению связей с Пакистаном в рамках проекта по добыче природного газа, предлагая усилить поддержку в борьбе с терроризмом. Аналитики рассматривают эти шаги как попытку приобрести новый энергетический рынок, чтобы компенсировать сокращение бизнеса на Западе и увеличить региональное влияние.

Боевики возвращаются в Белуджистан

Перегруппировка боевиков, нестабильная ситуация в Афганистане и иностранная поддержка стали ключевыми факторами новой вспышки насилия в пакистанской провинции Белуджистан. В последние месяцы в результате засад, столкновений и взрывов бомб по всему региону были убиты десятки сотрудников службы безопасности и террористов.

Только за прошедшую неделю по меньшей мере 20 солдат погибли в результате атак на контрольно-пропускные пункты и стычек с боевиками. Убийство 10 военнослужащих армии в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в районе Кеч недалеко от границы с Ираном 28 января стало самым смертоносным инцидентом за последние месяцы. Ответственность за атаку взял на себя «Фронт освобождения Белуджистана» — запрещенная в Пакистане группировка.

Богатый полезными ископаемыми Белуджистан также является ключевым маршрутом проекта Китайско-пакистанского экономического коридора, целью которого является соединение стратегически важной северо-западной провинции Синьсян Китая с портом Гвадар через сеть автомобильных, железных дорог и трубопроводов для транспортировки грузов, нефти и газа.

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С тех пор как талибы («Талибан»1 — движение, запрещенное в РФ) взяли под контроль Кабул в августе прошлого года в Пакистане также наблюдается всплеск террористических нападений в регионе проживания племен, главным образом в Северном Вазиристане, который граничит с Афганистаном.

Квалифицированная эмиграция

Советник премьер-министра по делам пакистанцев за рубежом и развитию людских ресурсов Аюб Африди во время встречи с послом государства Катар в Пакистане шейхом Саудом бен Абдул Рахманом Аль Тани заявил, что исламская республика хочет изучить рынок квалифицированной и профессиональной занятости в Катаре.

Во время пандемии Пакистан направил более 3500 врачей, медсестер и техников в Кувейт, и еще 3000 находятся в стадии оформления документов. Королевство Саудовская Аравия также набирает сотни медицинских работников. Катар, будучи давним партнером, связанным с Пакистаном историей, культурой, ценностями и религией, тоже может стать рынком труда для пакистанских специалистов.

Посол сказал, что он готов подписать меморандум о взаимопонимании с правительством для содействия квалифицированной эмиграции. Катар уже обратился к более чем 53 агентствам с просьбой предоставить персонал служб безопасности для недавно построенных стадионов. Более 5000 пакистанских сотрудников наняты на эту работу по пятилетним контрактам.

Напряженность на афгано-пакистанской границе

Афгано-пакистанская граница, проходящая по оставшейся с колониальных времен «Линии Дюранда», стала центром растущей напряженности между Исламабадом и «Талибаном». Число столкновений растет с тех пор, как движение пришло к власти в Кабуле.

Пакистан начал ограждать границу еще в 2014 году, чтобы сдерживать террористические нападения и контрабанду. Республика огородила более 90% границы, но террористы по-прежнему могут проникать в Пакистан и совершать нападения. Известно по меньшей мере о трех отдельных инцидентах, когда талибы ломали пограничные заграждения и угрожали охраняющим их солдатам. Представитель министерства обороны талибов заявил в январе, что Исламабад не имел права ограждать границу и разделять этнических пуштунов, живущих по обе стороны.

На фоне нарастающей напряженности и участившихся столкновений на границе советник Пакистана по национальной безопасности Моид Юсуф посетил Афганистан в конце января. Обе страны объявили о планах сформировать комитет высокого уровня для решения проблемы. Абубакар Сиддик, публицист и эксперт по Пакистану и Афганистану, напоминает

«Ни одно афганское правительство никогда официально не признавало «Линию Дюранда» в качестве постоянной границы, и эта проблема имеет очень эмоциональный характер. Действия «Талибана» вдоль «линии» направлены на обретение внутренней легитимности. Талибы также хотят покончить с почти всеобщим представлением о том, что они являются пакистанской прокси-группой».

Встреча с Си Цзиньпинем

Китай твердо поддерживает Пакистан в защите его суверенитета и борьбе с терроризмом, заявил президент Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Оба лидера согласились продолжить «углубленное» развитие проекта Китайско-пакистанского экономического коридора. Это флагманский проект в рамках инициативы Пекина «Пояс и путь», который проходит через администрируемый Пакистаном Кашмир и неспокойную провинцию Белуджистан. Си Цзиньпин встретился с Ханом в столице Китая в Большом народном зале. Это первая встреча двух лидеров после визита пакистанского премьер-министра в Поднебесную в октябре 2019 года.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с Пакистаном для «ускорения создания более тесного китайско-пакистанского сообщества с общим будущим в новой эпохе». Он упомянул о возможности расширения сотрудничества в таких областях, как технологии, промышленность и сельское хозяйство. Си Цзиньпин сказал, что «стратегическое значение китайско-пакистанских отношений» становится все более заметным с тех пор, как мир вступил в период турбулентности и преобразований.

«Пакистанская сторона проинформировала китайскую сторону о последних событиях в Джамму и Кашмире, включая ее озабоченность, позицию и насущные проблемы на данный момент. Китайская сторона вновь заявила, что вопрос о Кашмире является спором, оставшимся в прошлом, и должен быть надлежащим образом и мирно разрешен на основе Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и двусторонних соглашений. Китай выступает против любых односторонних действий, которые усложняют ситуацию», — говорится в сообщении китайского агентства «Синьхуа».

Хотя в сообщении «Синьхуа» об этом не упоминается, государственное национальное информационное агентство Пакистана «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что Имран Хан пожаловался Си Цзиньпину на Индию. По информации агентства, премьер-министр указал на то, что «быстрая милитаризация Нью-Дели» подрывает региональную стабильность, и обратил внимание на «преследование меньшинств в Индии». 

Запрет на торговлю

Отношения между Индией и Пакистаном уже третий год находятся на историческом минимуме из-за реформы статуса региона Джамму и Кашмир, проведенной правительством Нарендры Моди в 2019 году. Недавно Нью-Дели открыл свою сторону паломнического коридора Картарпур после последовательных протестов общины сикхов по обе стороны границы. Однако торговля Пакистана с Индией остается в замороженном состоянии с августа 2019 года.

В результате тысячи торговцев, подрядчиков и посредников в обеих странах потеряли миллионы рупи. Ранее, Министерство торговли Пакистана направило в Федеральный кабинет министров сводку импорта сахара, хлопка и пряжи из Индии, что могло бы привести к возобновлению торговли между двумя странами, но она была отклонена.

Еще в 2003 году двусторонний товарооборот между двумя странами составлял 250 миллионов долларов. По словам бывшего посла Джалиля Аббаса Джилани, с 2004 по 2007 годы, когда между Индией и Пакистаном сохранялся мир, эти показатели выросли примерно до 3 миллиардов долларов.

«На данный момент позиция Пакистана такова, что не может быть мира и порядка до тех пор, пока Индия не отменит свое решение по оккупированному Кашмиру», — считает он.

В то же время Радждип Уппал, президент Конфедерации Международных торговых палат Амритсара (Индия), полагает, что начало торговли — единственный способ, которым страны могут решить свои проблемы.

«Вместо ведения бизнеса через третью страну, возобновление торговли укрепит контакты между жителями Пакистана и Индии, а также повлияет на политику обеих стран», — утверждает Уппал.

По его мнению, оживление торговли принесет пользу экономикам двух соседей и создаст столь необходимые возможности трудоустройства для миллионов людей.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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