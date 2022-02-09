Минэкономики ФРГ выразило обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью ПХГ

Берлин, 9 февраля. Ситуация с заполненностью подземных газовых хранилищ ФРГ вызывает обеспокоенность, заявили в Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии.

В то же время власти Франции заверяют, что резервуары заполнены достаточным объемом голубого топлива, чтобы пережить зиму, отмечал госсекретарь при МИД страны Клеман Бон. При этом чиновник отметил, что европейцы по-прежнему зависят от российского газа и импортируют более 40% сырья.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко ранее заявил, что газа в ПХГ Европы должно хватить до весны, но при условии относительно мягкой зимы, нормализации поставок сырья из России в феврале и достаточного объема экспорта сжиженного природного газа.