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Минэкономики ФРГ выразило обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью ПХГ

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 16:14
Экономика
Минэкономики ФРГ выразило обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью ПХГ
Федеральное агентство новостей

Берлин, 9 февраля. Ситуация с заполненностью подземных газовых хранилищ ФРГ вызывает обеспокоенность, заявили в Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии. 

В то же время власти Франции заверяют, что резервуары заполнены достаточным объемом голубого топлива, чтобы пережить зиму, отмечал госсекретарь при МИД страны Клеман Бон. При этом чиновник отметил, что европейцы по-прежнему зависят от российского газа и импортируют более 40% сырья.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко ранее заявил, что газа в ПХГ Европы должно хватить до весны, но при условии относительно мягкой зимы, нормализации поставок сырья из России в феврале и достаточного объема экспорта сжиженного природного газа.

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