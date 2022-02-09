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Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан
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Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 16:14
Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 9 февраля. Власти Санкт-Петербурга должны работать над улучшением городской среды. Такое мнение выразил генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Собеседник издания «Народные Новости» рассказал, над какими проблемами следует системно работать, чтобы жизнь горожан стала комфортной. По его словам, одной из трудностей стала уборка снега. Гражданам опасно ходить по тротуарам, а снежные завалы затрудняют движение автомобилей.

«Удивительно, что настолько не могут организовать уборку города. Я два-три раза в неделю бываю в Москве и там тоже много снега. Но на улицах столицы видно людей, которые убирают снег, все чистят и стараются по максимуму. У нас все почему-то в другом ритме и темпе», — возмутился собеседник.

Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан
Невские Новости /

Корупятник добавил, что второй проблемой Петербурга является транспорт. В этом сегменте инфраструктуры давно не было новшеств. В качестве примера он привел отсутствие электронных указателей и неочищенные остановки.

По словам главы компании «Мегалайн», в Петербурге есть много направлений для развития. Однако власти не хотят брать на себя ответственность и принимать решения. Кроме того, руководство города нацелено на получение финансовых средств из федерального бюджета. По словам Корупятника, властям следует больше работать с инвесторами для улучшения условий проживания.

Ранее Геннадий Корупятник заявил о том, что Санкт-Петербург сильно отстает от Москвы по темпам развития инфраструктуры. Причиной является нежелание властей брать на себя ответственность.

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санкт-петербург мегалайн Корупятник
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