Олимпийская чемпионка Екатерина Дьяченко поддержала российских участников Игр в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят XXIV Зимние Олимпийские игры. «Королева фехтования» Екатерина Дьяченко, которая стала чемпионкой в Рио-де-Жанейро в 2016 году, пожелала российским спортсменам удачи в Пекине.

Дьяченко уверена, что, несмотря на психологическое давление со стороны МОК, наши спортсмены смогут одержать победу и добыть для страны медали высшей пробы.

Смотрите «Star Парад» сегодня, 9 февраля, на сайте ФАН. В новом выпуске масса интересного: королева фехтования поделится с ведущей Даной Борисовой воспоминаниями о детстве в семье спортсменов и Олимпиаде, а также подробнее расскажет о планах по созданию спортивной школы.