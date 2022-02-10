Андрей Союстов: «Молот» — украинский миномет, который забирал жизни солдат ВСУ

Что же на самом деле может стоять за снабжением украинской армии так называемыми новейшими системами вооружения национальной разработки? Особенно заметно это проявилось в истории с закупками ВСУ украинских минометов «Молот». Подробнее — в материале Андрея Союстова.

Украине нужны украинские минометы!

В свете текущего украинского кризиса, который, по версии западных СМИ, «в любой момент может привести к агрессии России против Украины», многие иностранные медиа принялись публиковать бравурные отчеты о ВСУ. Мол, с 2014 года украинская армия разительно изменилась, став более боеспособной, а также лучше вооруженной. В том числе новейшими системами украинской разработки.

Не станем цепляться к набившему оскомину тезису о «подготовке» РФ к «агрессии» против Украины, в изложении западных СМИ приобретшего характер «священной мантры». Также не будем пытаться опровергать тезис о том, что за минувшие семь лет ВСУ действительно серьезно усилились, это очевидный факт. А вот к утверждению о том, как изрядно деградировавший с 1991 года ВПК Украины снабжает ВСУ новейшими системами вооружения национальной разработки, пожалуй, стоит присмотреться внимательнее. Ибо на практике внезапно может оказаться, что эти системы не очень-то новейшие, да и с их работоспособностью имеются большие проблемы.

Пожалуй, самым наглядным примером вышесказанного является «одиссея» с оснащением ВСУ 120-мм минометами украинской разработки М120-15, более известными под шифром «Молот».

Началась эта история на второй год гражданской войны в Донбассе с того, что снабженцы ВСУ вскрыли интересный факт: из числа мин для минометов, хранившихся на базах украинской армии, наиболее многочисленными оказались 120-мм боеприпасы для советских возимых 120-мм минометов 2Б11. Принятые на вооружение в 1981 году, 2Б11 зарекомендовали себя как очень надежное и мощное оружие. В 2015 году таких минометов в ВСУ имелось более 200, это был плюс. Минусом же являлось то, что 120-мм минометов украинцам требовалось куда больше, чем пара сотен единиц. К тому же большая часть этого советского минометного наследия из-за его сверхинтенсивного использования (суточный настрел украинских 2Б11 в Донбассе иногда доходил до 500 выпущенных мин) несколько подустала. С учетом этого обстоятельства, а также избытка на складах 120-мм мин в ВСУ пришли к логичному выводу, что украинской армии нужны новые 120-мм минометы. В идеале — украинского производства и как можно быстрее.

znaj.ua /

Аргументируя необходимость вооружения ВСУ минометами украинского производства, политик Сергей Пашинский пафосно заявил:

«Только современные виды оружия помогут отстоять независимость Украины и эффективно противодействовать военной агрессии России».

После чего санкционировал создание «современного украинского» 120-мм миномета в виде клона, принятого на вооружение еще в 1981 году советского 2Б11.

Проще говоря, вся «разработка современного украинского» миномета свелась к тому, что на киевском заводе «Маяк», когда-то выпускавшем первые советские телевизоры, за два месяца скопировали конструкцию 2Б11. Как скопировали? Как смогли. С рядом упрощений, потому что технический уровень ВПК Украины 2015 года сильно уступал таковому у ВПК СССР образца 1981 года. Так на свет появился украинский 120-мм миномет М120-15 «Молот», впервые продемонстрированный публике в сентябре 2015 года в Киеве на выставке «Зброя та Безпека».

«Молот», детонации, взрывы, жертвы

Если судить о новинке по описанию разработчиков, та вышла куда лучше, чем 2Б11. Практически сразу после завершения заводских испытаний (то есть в обход этапа испытаний государственных) — 17 ноября 2015 года — приказом Генерального штаба ВСУ №448 «Молот» был допущен к эксплуатации в ВС Украины и запущен в серийное производство. Однако едва серийные «Молоты» попали в подразделения ВСУ, громыхнул скандал.

Во-первых, украинские минометы оказались на 17 кг тяжелее, чем обещал «Маяк».

Во-вторых, вместо анонсированных разработчиками минометного радара и баллистического вычислителя, автоматически вычислявших необходимую коррекцию и точку попадания с учетом износа ствола миномета и других факторов, «Молоты» оснащались советскими минометными прицелами образца 1946 года.

В-третьих, украинский клон советского миномета стоил неприлично дорого — почти 500 тыс. гривен (примерно 15,5 тыс. евро).

В-четвертых и в-главных, качество изготовления «Молотов» оказалось отвратительным. Несмотря на заверения украинских военпредов, что они тщательно контролируют производство М120-15, в ВСУ «Молоты» приходили уже со ржавчиной не только на механизмах наведения, но и внутри стволов. То есть намек на то, что производитель «Молотов» существенно экономит на технологиях и материалах, применяемых при выпуске своих изделий, был более чем прозрачным. При этом осуществлявшие приемку минометов представители ВСУ (не исключено, что финансово «мотивированные» производителем) упрямо твердили: качество выпускаемых «Молотов» находится на высоте! Но жизнь очень быстро убедила украинскую армию в обратном — новейшие «современные украинские» минометы начали массово взрываться!

mil.gov.ua / Пресс-служба Министерства обороны Украны

В первый раз это случилось 25 июля 2016 года, когда в ходе стрельб на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области произошла детонация мины внутри ствола «Молота», приведшая к гибели одного и ранениям восьми военнослужащих ВСУ.

6 июля 2018 года в ходе учений на Ровенском полигоне взрыв миномета «Молот» унес жизни уже трех бойцов ВСУ. Еще девять минометчиков получили ранения разной степени тяжести. Президент Украины Петр Порошенко потребовал проведения соответствующего расследования и устранения выявленных недостатков «Молота». На «Маяке» отмахнулись от следователей заявлением, что в ЧП с «Молотами» вина лежит на самих минометчиках, допускавших случайное двойное заряжание «Молотов» или использование при стрельбах советских 120-мм минометных мин с истекшими сроками хранения. Впрочем, для отвода глаз производители пообещали свой миномет «модернизировать». После этого ВСУ согласились продолжить закупки «Молотов», но…

Но к сентябрю 2018 года было зафиксировано уже девять взрывов минометов «Молот», в результате которых погибли 13 человек и получили ранения 30 человек. Поток рекламаций на минометное детище «Маяка» рос не по дням, а по часам, что вынудило завод анонсировать новый этап доработок «Молота». Под напором волны общественного возмущения 8 декабря 2018 года Центральное ракетно-артиллерийское управление ВСУ сообщило о приостановке эксплуатации в войсках «Молотов». Попутно всплыл потрясающий факт — украинская армия вот уже несколько лет продолжала исправно закупать недешевые и взрывоопасные «Молоты», при этом ВСУ до сих пор не удосужились официально принять «современный украинский» миномет на вооружение! Вторым потрясающим фактом стало то, что после непрерывной череды взрывов минометов производители «Молотов» не только не понесли никакой ответственности за случившееся, но даже добились включения «Молотов» в перечень оружия, предлагаемого на экспорт госкомпанией «Спецтехноэкспорт».

Далее терпение украинских генералов все же исчерпалось. Министерство обороны Украины сообщило о намерении вывести из эксплуатации минометы М120-15 «Молот», для замены которых в войсках предполагается использовать 120-мм минометы иностранного производства.

«Коррупция? Ну что вы… Так получилось!»

Продолжение минометно-драматической истории вышло вполне характерным для Украины. Полностью вывести у себя из эксплуатации все приобретенные «Молоты» ВСУ не смогли, так как этим минометам просто не имелось альтернативы. Более того, производители М120-15 получили возможность продолжить «совершенствование» своего изделия. И это несмотря на то, что 26 марта 2021 года на передовых позициях 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ у очередного «Молота» произошел разрыв ствола, из-за чего погибли двое военнослужащих бригады и еще двое получили тяжелые ранения!

Одновременно госкомпания «Укрспецэкспорт» в 2021 году импортировала из Чехии не менее 140 120-мм минометов ЕМ-120, являющихся старыми болгарским клонами все того же советского миномета 2Б11. В силу «срочности» сделано это было без испытаний болгарских минометов украинскими военными. То есть ВСУ опять получили кота в мешке, от которого при использовании можно было ожидать любых неприятностей. Вишенкой на торте стала цена ЕМ-120, по которой ВСУ закупили старые болгарские клоны советского миномета 2Б11, она оказалась на 30% больше и без того явно завышенной стоимости «Молотов». Коррупция? Ну что вы… Просто так получилось!

Замечу, поскольку «совершенствование» украинскими производителями «Молота» продолжается, постольку «минометная одиссея» на Украине еще явно далека от своего завершения. В любом случае она дает более чем наглядное представление о том, что скрывается за кулисами снабжения ВСУ так называемыми новейшими системами вооружения национальной разработки.

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