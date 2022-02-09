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Продюсер Тимур Вайнштейн перечислил «фишки» третьего сезона «Маски»

Общество
Продюсер Тимур Вайнштейн перечислил «фишки» третьего сезона «Маски»
Prt Scr youtube.com  /  The Masked Singer

Москва, 9 февраля. Генеральный продюсер развлекательного шоу «Маска» Тимур Вайнштейн на презентации третьего сезона рассказал о его главных «фишках».

По словам Вайнштейна, в 2022 году на НТВ выйдет на один выпуск больше, чем обычно. Кроме того, финал «Маски» проведут в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Зрители могут купить билеты и лично увидеть грандиозное представление.

В третьем сезоне к судьям Филиппу Киркорову, Валерии, Регине Тодоренко и Тимуру Родригезу присоединится Тимур Батрутдинов. До этого популярный комик выступал на сцене в костюме Зайца.

Премьера «Маски» состоится вечером 13 февраля на телеканале НТВ. В вокальном конкурсе сойдутся 14 новых героев, в их числе будет Анубис, Джокер, Дракон, Козерог и другие. Зрители с большим интересом ждут выхода первого выпуска шоу и надеются, что в этом сезоне будет меньше рекламы.

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