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Daily Mail: Макрон на встрече с Путиным озвучил не согласованные с НАТО идеи по Украине

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 16:16
Политика
Daily Mail: Макрон на встрече с Путиным озвучил не согласованные с НАТО идеи по Украине
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Лондон, 9 февраля. Предложения президента Франции Эммануэля Макрона по безопасности Европы не были согласованы с НАТО. Такую информацию сообщает британская газета Daily Mail.

Французский лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным озвучил несколько идей по урегулированию ситуации вокруг Украины. Глава РФ счел некоторые из них приемлемыми.

По сообщению Daily Mail, Макрон втайне от НАТО предложил Путину закрепить за Украиной статус нейтрального государства, чтобы исключить ее вступление в НАТО. Журналисты сообщают: французский глава не советовался с партнерами и даже не пытался с ними консультироваться перед поездкой в Москву.

«Макрон занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», — цитирует Daily Mail слова источника в правительстве Великобритании.

Путин и Макрон встретились 7 февраля. Европейский политик позже признался, что чувствовал некоторую напряженность во время переговоров.

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