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Михаил Саакашвили сообщил о тайных встречах с Александром Лукашенко в Лондоне

Политика
Михаил Саакашвили сообщил о тайных встречах с Александром Лукашенко в Лондоне
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Тбилиси, 9 февраля. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили просил лидера Белоруссии Александра Лукашенко не признавать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Как утверждает Саакашвили, в годы своего правления он тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. Об этом он сообщил во время выступления в суде в Тбилиси. Тогда главы государств беседовали о независимости Абхазии и Южной Осетии.

Сам Лукашенко в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым допустил признание Минском автономий этих территорий. Вместе с тем в МИД Грузии уточнили, что этот вопрос в рамках повестки отношений стран не стоит.

Михаил Саакашвили сообщил о тайных встречах с Александром Лукашенко в Лондоне
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

«Я был три-четыре раза в Лондоне, эти бумаги (о поездке — Прим.ФАН), которые распространили, должны были быть тайными. Однако, раз позавчера Лукашенко уже сказал, что признает независимость территорий, то это и есть результат бездействия грузинских властей. Я и правда был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия. То, что территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч», — раскрыл подробности Саакашвили.

В Тбилиси проходит заседание по делу Саакашвили. В предыдущий раз экс-глава Грузии предстал перед судом полностью поседевшим. Бывший лидер республики сильно изменился за время пребывания в тюрьме.

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белоруссия лукашенко саакашвили грузия
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