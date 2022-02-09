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Олимпийская чемпионка Журова объяснила, почему Россия не лидирует на пекинской Олимпиаде

Олимпийские игры 2022
Олимпийская чемпионка Журова объяснила, почему Россия не лидирует на пекинской Олимпиаде
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 9 февраля. Олимпийский комитет России в настоящий момент занимает седьмую позицию в общем медальном зачете проходящих в китайском Пекине Игр. По мнению прославленной конькобежки Светланы Журовой, россияне не лидируют из-за «другого отношения к спорту» в стране.

Пекинская Олимпиада официально стартовала 4 февраля, а первые соревнования начались еще за два дня до церемонии ее открытия. За все время сборной России удалось завоевать десять медалей, из которых две — наивысшей пробы. В то же время у команд Норвегии, Германии и Швеции к текущему моменту по четыре золотые награды на счету. Олимпийская чемпионка Журова считает, что Россия не делает ставки на развитие одного конкретного вида спорта в стране, поэтому показывает другие результаты в общем медальном зачете.

«Когда много бронзовых, серебряных и вообще медалей в целом, это говорит о том, что у нас другое отношение к развитию спорта. Мы не ориентируемся на конкретного лидера, не обращая внимание на другие виды спорта. Какие-то страны именно так и делают: не развивают все виды спорта, потому что знают, что у них есть какой-то ключевой спортсмен, на котором они гарантированно заработают свои золотые медали», — объяснила заслуженный мастер спорта в комментарии Общественной Службе Новостей.

Ранее Журова высказалась о ситуации с переносом церемонии награждения спортсменов после завершения командного турнира по фигурному катанию на пекинской Олимпиаде. Конькобежка назвала странным соответствующее решение МОК, принятое на фоне полученных результатов допинг-проб российского фигуриста.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Олимпийская чемпионка Журова объяснила, почему Россия не лидирует на пекинской Олимпиаде
россия олимпиада журова
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