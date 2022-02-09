В Волгограде перейдут на систему бескондукторной оплаты проезда в общественном транспорте

Волгоград, 9 февраля. Кондукторов волгоградского гортранспорта заменят 80 терминалов оплаты. Терминалы должны помочь решить проблему нехватки кондукторов.

В областном центре полным ходом идет подготовка к переходу на систему бескондукторной оплаты проезда в общественном транспорте, как пишет издание «МК-Волгоград». На поручнях в общественном транспорте установят специальные терминалы, при помощи которых волгоградцы и гости города смогут оплатить проезд. В данный момент изучается подобный опыт других городов, выбирается специальное оборудование. На внедрение новой системы будет затрачено 10 млн рублей. Заместитель главы департамента городского хозяйства Сергей Комлев на брифинге по вопросам изменения транспортной схемы обозначил ключевые вопросы и дал позитивную оценку будущим инновациям в транспортной сфере города-героя.

Ранее сообщалось, что кондуктор автобуса в Екатеринбурге нахамил школьнице из-за семи рублей. Мужчина не захотел отдавать девочке сдачу.