Глава TotalEnergies заявил, что поставки СПГ в ЕС не могут покрыть потребление

Париж, 9 февраля. Европа не сможет заменить российский газ. Альтернативой являются поставки СПГ из США, но американское топливо все равно не покроет потребности стран ЕС. Такое мнение высказал генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне в эфире радио RTL.

У европейских стран нет достаточного количества терминалов для приема сжиженного газа, а на строительство одного уходит около двух лет.

«Для Европы на самом деле нет альтернативы российскому газу. Этой зимой у нас не было проблем, мы предприняли определенные действия. Но если бы все пошло по худшему сценарию и русские резко обрубили поставки газа в апреле-мае, то зима 2022 была бы гораздо сложнее», — заявил Пуянне.

Он призвал власти ЕС во что бы то ни стало сохранить поток российского энергоресурса, напомнив, что в случае ухудшения отношений с Москвой вырастет не только стоимость газа, но и нефти.

На днях представители ЕС и США обсудили вопрос увеличения экспорта голубого топлива в Европу, подтвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Одним из вариантов обеспечения дополнительных поставок рассматривается перенаправление объемов СПГ из Азии в Европу. Слова главы Shell Бена ван Бердена приводит INFOX.