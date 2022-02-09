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Боевики FARC атаковали блокпост армии Венесуэлы близ границы с Колумбией

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 17:53
Весь мир
Боевики FARC атаковали блокпост армии Венесуэлы близ границы с Колумбией
twitter.com  /  GJ. Domingo Hernández Lárez

Каракас, 9 февраля. Члены колумбийской леворадикальной группировки Революционные вооружённые силы Колумбии (FARC) атаковали блокпост армии Венесуэлы возле города Эль-Ампаро в приграничном штате Апуре. Об этом сообщают представители Оперативно-стратегического командования Боливарианских национальных вооруженных сил (Ceofanb).

Согласно опубликованному сообщению, нападение произошло 8 февраля. В результате перестрелки от шальной пули погиб один из местных жителей.

«Были слышны звуки столкновения со стороны моста, пока неизвестно, была ли это перестрелка между армией и боевиками или различными группировками. Здесь, в деревне, были слышны громкие выстрелы, к сожалению, не обошлось без жертв. Был убит мужчина из Эль-Ампаро, которому пуля попала в голову», — рассказал изданию Cronica один из очевидцев.

В настоящее время вооруженные силы Венесуэлы проводят операцию против лагерей колумбийских группировок. В ходе проводимых мероприятий венесуэльским силовикам удалось обнаружить большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. По словам генерала Доминго Эрнандеса Лареса боевики используют взрывчатку для ведения террористической деятельности. Командующий Ceofanb сообщил, что многочисленные взрывные устройства, которые были доставлены из Колумбии, были «заложены на деревьях, дорогах и под мостами» для контроля маршрутов незаконного оборота наркотиков.

«Наши саперы обезвредили сотни взрывных устройств», — заявил генерал.

По информации местных СМИ, вооруженные столкновения в районе Эль-Ампаро начались еще в понедельник. Местные источники связывают их с переделом влияния на контрабанду наркотиков между боевиками FARC и членами другой леворадикальной группировки Армии национального освобождения Колумбии (ELN).

На территории сопредельной Колумбии также было неспокойно. Невдалеке от базы 30-й бригады армии Колумбии в Кукуте были обнаружены миномет и несколько боеприпасов к нему. По предварительной информации, их доставили двое боевиков ELN, которые планировали обстрелять позиции военнослужащих.

Пограничная область между Венесуэлой и Колумбией является зоной постоянной напряженности. Здесь действуют многочисленный группы колумбийских антиправительственных формирований, которые занимаются контрабандой наркотиков и регулярно вступают в вооруженное противостояние как друг с другом, так и с правительственными войсками обеих стран. Правительство Колумбии регулярно обвиняет Каракас в поддержке радикалов. Власти Венесуэлы отвергают эти обвинения.

Минобороны Колумбии обвинило власти Венесуэлы в подготовке терактов на колумбийской территории
Global Look Press / Cristian Bayona / Keystone Press Agency

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