Каракас, 9 февраля. Члены колумбийской леворадикальной группировки Революционные вооружённые силы Колумбии (FARC) атаковали блокпост армии Венесуэлы возле города Эль-Ампаро в приграничном штате Апуре. Об этом сообщают представители Оперативно-стратегического командования Боливарианских национальных вооруженных сил (Ceofanb).

Согласно опубликованному сообщению, нападение произошло 8 февраля. В результате перестрелки от шальной пули погиб один из местных жителей.

Producto del tiroteo formado en El Amparo #Apure entre Guerrilleros de la Guerrilla Venezolana Frente Bolivariana de Liberacion (FBL) ,FARC, ELN y GNB muere de un disparo ciudadano que conversaba con otro en el patio de su casa y No tenia nada que ver con el incidente ... pic.twitter.com/rWV4QO03Zz — luislatinoluis (@luislatinoluiz) February 9, 2022

«Были слышны звуки столкновения со стороны моста, пока неизвестно, была ли это перестрелка между армией и боевиками или различными группировками. Здесь, в деревне, были слышны громкие выстрелы, к сожалению, не обошлось без жертв. Был убит мужчина из Эль-Ампаро, которому пуля попала в голову», — рассказал изданию Cronica один из очевидцев.

???? #ÚLTIMAHORA En estos momentos se presentan fuertes combates entre grupos terroristas (FARC - ELN) y tropas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la población de El Amparo (Apure, Venezuela), muy cerca de la frontera con Colombia. https://t.co/borGbW5Ny6 pic.twitter.com/NiA3xTIulA — Webinfomil.com (@Webinfomil) February 7, 2022

В настоящее время вооруженные силы Венесуэлы проводят операцию против лагерей колумбийских группировок. В ходе проводимых мероприятий венесуэльским силовикам удалось обнаружить большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. По словам генерала Доминго Эрнандеса Лареса боевики используют взрывчатку для ведения террористической деятельности. Командующий Ceofanb сообщил, что многочисленные взрывные устройства, которые были доставлены из Колумбии, были «заложены на деревьях, дорогах и под мостами» для контроля маршрутов незаконного оборота наркотиков.

#8Feb | La FANB, desactivó una importante cantidad de explosivos instalados por las "TANCOL" en la frontera, según dio a conocer el comandante estratégico operacional, G/J Domingo Hernández Lárez a través de sus redes sociales.https://t.co/jEuMMelHIA — LA PRENSA de Lara (@laprensalara) February 9, 2022

«Наши саперы обезвредили сотни взрывных устройств», — заявил генерал.

#8Feb | Domingo Hernández Lárez, comandante del Ceofanb, informó la recolección de bombonas cargadas con explosivos, 5.000 barras de explosivos de fabricación militar y 6.000 detonadores en la zona fronteriza con Colombia. pic.twitter.com/vJHMvucLWX — 800 Noticias (@800Noticias_) February 8, 2022

По информации местных СМИ, вооруженные столкновения в районе Эль-Ампаро начались еще в понедельник. Местные источники связывают их с переделом влияния на контрабанду наркотиков между боевиками FARC и членами другой леворадикальной группировки Армии национального освобождения Колумбии (ELN).

На территории сопредельной Колумбии также было неспокойно. Невдалеке от базы 30-й бригады армии Колумбии в Кукуте были обнаружены миномет и несколько боеприпасов к нему. По предварительной информации, их доставили двое боевиков ELN, которые планировали обстрелять позиции военнослужащих.

#Urgente #Cucuta Primeras imágenes de los artefactos explosivos que fueron lanzados a la #brigada30, dónde se pueden ver granadas de morteros



Noticia en Desarrollo pic.twitter.com/SIabKGS56o — Gonzalo Orduz Garcia (@Gonzalo_OrduzG) February 7, 2022

Пограничная область между Венесуэлой и Колумбией является зоной постоянной напряженности. Здесь действуют многочисленный группы колумбийских антиправительственных формирований, которые занимаются контрабандой наркотиков и регулярно вступают в вооруженное противостояние как друг с другом, так и с правительственными войсками обеих стран. Правительство Колумбии регулярно обвиняет Каракас в поддержке радикалов. Власти Венесуэлы отвергают эти обвинения.