Глава МИД Испании Альбарес призвал отказаться от превентивных санкций против России

Киев, 9 февраля. Превентивные санкции в отношении России неприемлемы. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Он призвал Европу делать ставку на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.

«Сама по себе ситуация напряженная, чтобы вносить еще большее напряжение или создавать своего рода предположения», — сказал испанец по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По мнению дипломата, выйти из кризиса можно только путем диалога. Европа, по его словам, не готовится к войне, поэтому другие страны не должны показывать, будто бы возможен только такой вариант развития событий.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном. В Кремле заявили, что считают это хорошим сигналом.