Создатели сериала «Склифосовский» приступили к съемкам десятого сезона

Москва, 9 февраля. Стартовали съемки новых эпизодов сериала «Склифосовский», которые выйдут в юбилейном, десятом сезоне. Актер Максим Аверин вернется к роли гениального хирурга Олега Брагина в продолжении.

Создатели «Склифосовского» приступили к съемкам десятого сезона в Москве, сообщил канала «Россия-1». Место режиссера снова заняла Юлия Краснова. Помимо Аверина, среди актеров в процессе участвуют Мария Куликова, Елена Яковлева, Мария Порошина, Нина Усатова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин и другие.

Детали сюжета продолжения держатся в секрете, но создатели обещают большие перемены в судьбах героев. Кроме того, в юбилейном сезоне «Склифосовского» появится новый персонаж, которого сыграет Дмитрий Ульянов.

Напомним, с 31 января на канале «Россия-1» выходит девятый сеон сериала о медиках. При этом зрители и врачи раскритиковали новые серии «Склифосовского» из-за нелепых сцен.