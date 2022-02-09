Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 16:27
16:25
Наука
Уникальный нейроимплант для незрячих разрабатывают в России
16:25
Происшествия
Фабрика по производству денег загорелась во Франции
16:24
Происшествия
Дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков вернули на доработку в полицию
16:20
Весь мир
Россия может начать производство «Спутника V» в Египте уже весной текущего года
16:20
Происшествия
Двух наркозакладчиков в форме полицейских задержали в Екатеринбурге
16:19
Политика
Экс-президент Польши Валенса призвал Запад жестко ответить Москве за «вторжение» на Украину
16:15
Происшествия
Юноша избил дочь солиста регги-группы Jah Division в московском супермаркете
16:14
Экономика
Минэкономики ФРГ выразило обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью ПХГ
16:14
Происшествия
Семья погибшего Просвирнина согласилась с версией о ненасильственной смерти журналиста
16:14
Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан
Все новости

Создатели сериала «Склифосовский» приступили к съемкам десятого сезона

Общество
Создатели сериала «Склифосовский» приступили к съемкам десятого сезона
пресс-служба телеканала «Россия»

Москва, 9 февраля. Стартовали съемки новых эпизодов сериала «Склифосовский», которые выйдут в юбилейном, десятом сезоне. Актер Максим Аверин вернется к роли гениального хирурга Олега Брагина в продолжении.

Создатели «Склифосовского» приступили к съемкам десятого сезона в Москве, сообщил канала «Россия-1». Место режиссера снова заняла Юлия Краснова. Помимо Аверина, среди актеров в процессе участвуют Мария Куликова, Елена Яковлева, Мария Порошина, Нина Усатова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин и другие.

Детали сюжета продолжения держатся в секрете, но создатели обещают большие перемены в судьбах героев. Кроме того, в юбилейном сезоне «Склифосовского» появится новый персонаж, которого сыграет Дмитрий Ульянов.

Напомним, с 31 января на канале «Россия-1» выходит девятый сеон сериала о медиках. При этом зрители и врачи раскритиковали новые серии «Склифосовского» из-за нелепых сцен.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Создатели сериала «Склифосовский» приступили к съемкам десятого сезона
сериал съемки склифосовский
Комментировать