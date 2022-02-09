IVI снимет крупнобюджетный сериал по повести братьев Стругацких «Трудно быть богом»

Москва, 9 февраля. Российский стриминговый сервис IVI готовит сериал по культовой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». В команду сценаристов вошел Андрей Золотарев, работавший над фильмами «Лед» и «Спутник».

Производством будет заниматься компания Team Films, съемки планируется развернуть в России, Хорватии и Черногории. По сюжету историк Антон прибывает с Земли на планету Арканар вместе с группой ученых. Главный герой оказался втянут в дворцовые интриги. Теперь он сам и его товарищи находятся в опасности.

Сериал IVI — не первая экранизация книги Стругацких, увидевшей свет в 1964 году. В 2013 году режиссер Алексей Герман снял фильм по мотивам повести с Леонидом Ярмольником в главной роли.

Телешоу «Трудно быть богом» войдет в линейку IVI Originals. Информации об актерском составе проекта пока нет, дату премьеры не объявляли.

Ранее американская киноакадемия обнародовала список претендентов на премию «Оскар» в 2022 году. В номинацию «Лучший фильм» включено 10 лент.