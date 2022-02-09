Король Испании Филипп VI получил положительный результат теста на коронавирус

Мадрид, 9 февраля. Глава Испании Филипп VI заразился коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе королевского двора.

Король почувствовал недомогание, что стало причиной проведения ПЦР-теста. Результат анализа оказался положительным.

«У короля положительный результат теста на COVID-19, который был проведен сегодня утром после того, как ночью у него появились легкие симптомы», — говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с первой леди ранее заразились коронавирусом. Супруги находятся дома и переносят болезнь в легкой форме.