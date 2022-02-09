Спортивный юрист Морозов назвал условие, при котором сборная фигуристов лишится золота ОИ

Спортивный юрист Евгений Морозов в разговоре с ФАН прокомментировал разгоревшийся допинговый скандал вокруг российского фигуриста. Напомним, что отечественного спортсмена, выигравшего командный турнир, якобы заподозрили в допинге, из-за чего была отложена церемония награждения призеров командного турнира. На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) ведет расследование.

Морозов с экспертной точки зрения оценил вероятность того, что выигравшие золото командники лишатся заветных медалей после допинг-экспертиз. Специалист напомнил веское основание, при котором результаты чемпионов могут аннулировать: для начала должны появиться весомые доказательства. Например, положительный тест у двух и более фигуристов.

Global Look Press / Wang Yuguo/XinHua

«Я детально с делом не знаком, но, насколько помню, по общим правилам, если мы говорим про командные виды спорта, подтвердить употребление допинга должны у двух и более спортсменов. Сейчас допинг-тест будут сдавать все члены команды. Только по итоговым результатам будут приниматься какие-то громкие решения», — заявил собеседник.

Тем временем депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ФАН объяснила, почему WADA подозревает российского фигуриста в допинге. Конькобежка предположила, что это может быть связано с нарастающим допинг-скандалом.