Из окна роддома на Урале выпала молодая мама

Екатеринбург, 9 февраля. В родильном доме в Первоуральске Свердловской области произошел трагический инцидент с недавно родившей женщиной.

По данным осведомленного источника в медицинских кругах, молодая женщина родила здорового ребенка и готовилась к выписке из роддома. Она вышла из палаты в коридор, чтобы поговорить по телефону с мужем, но не вернулась к ребенку даже когда тот заплакал, сообщает «Провинция.ру».

Забеспокоившаяся соседка по палате подняла тревогу. Начались поиски пропавшей женщины, которые закончились обнаружением ее под окном роддома. Женщину с серьезными травмами экстренно прооперировали, затем доставили вертолетом санавиации в Екатеринбург. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. В связи с трагическим инцидентом начато расследование.

Ранее ФАН сообщал о падении из окна с третьего этажа в Калининграде 22-летней девушки. Отмечается, что она была госпитализирована с сотрясением головного мозга, переломом челюсти и многочисленными гематомами. Причина инцидента выясняется.