Дмитрий Тарасов опроверг информацию об очередной беременности его жены

Москва, 9 февраля. Футболист Дмитрий Тарасов опроверг сведения о том, что они с моделью и блогером Анастасией Костенко ждут четвертого совместного ребенка. По словам полузащитника, его супруга не беременна.

Экс-игрок «Локомотива» спровоцировал слухи об очередном прибавлении в его семье, опубликовав в Instagram Stories скрин переписки с женой. Костенко отправила мужу фотографии тестов на беременность, показавших положительный результат. После этого футболист, по его словам, начал получать в личных сообщениях поздравления со скорым пополнением, а также многочисленные звонки от журналистов.

Полузащитник разъяснил ситуацию в Stories. Он рассказал, что получил снимки тестов от жены, когда находился на встрече. Тарасов тут же перезвонил Костенко и выяснил, что она просто его разыгрывает.

«В итоге это она пошутила, у нее такой юмор. Она разбирала вещи что ли, она сохраняет эти старые тесты, и она старый тест нашла и прислала мне. Поэтому я так чуть-чуть это... понервничал», — поделился футболист.

Prt Scr instagram.com / @tarasov23

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко растят троих общих детей — двух дочерей и сына. Мальчик, которого зовут Алексей, родился в семье экс-игрока «Локомотива» в октябре прошлого года.

Недавно звездная пара отпраздновала двухлетие своей младшей дочери Евы. Супруга футболиста выкладывала видео с дня рождения девочки.