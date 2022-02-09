Минобороны Дании: ПЗРК Stinger не будут отправлены на Украину

Копенгаген, 9 февраля. Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, снятые с вооружения в Дании, не будут отправлены на Украину. Об этом заявил министр обороны королевства Мортен Бедсков.

По его словам, эти ПЗРК значительно устарели, поэтому Копенгаген не собирается передавать их Киеву. Образцы этого вооружения хранятся на складах в Дании в ожидании утилизации.

«Есть основания для их нахождения на складах. Мы не можем отправить их», — заявил глава минобороны.

Ранее представители НМ ЛНР сообщили, что украинские силовики завершают подготовку к нападению в Донбассе. По информации военного ведомства республики, бойцы ВСУ не только перебрасывают в регион ударную технику, но и пополняют запасы боеприпасов.