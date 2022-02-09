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Китаец научился вязать свитера и шарфы из лапши с помощью палочек для еды

Общество

34-летний Пан Рубин научился виртуозно управлять спицами для вязания и пряжей еще в раннем детстве. Мать научила сына рукоделию, когда ему было всего шесть. С годами навык развился, и парень стал зарабатывать на продаже шарфов и шапок собственного производства, а позже и открыл собственную фабрику.  

«Вязание требует истинной страсти и умения доводить дело до конца», — рассказал Пан Рубин.

Сейчас в подчинении у предпринимателя более 70 профессиональных вязальщиц, которые производят ему одежду из шерсти любой сложности. Браться за вязальный крючок и спицы самому нет никакой необходимости. Однако недавно китаец, зайдя в ресторан, сам не заметил, как начал вязать шарф из лапши с помощью палочек для еды.

«Я открыл для себя новое развлечение. Иногда может показаться, что жизнь скучна, но это не так. Нужно просто открыть глаза и приглядеться к деталям. Вокруг нас столько интересного!», — поделился предприниматель.

Необычное развлечение стало своеобразной терапией, помогающей китайцу отогнать тревожные мысли и немного развлечься, показать другим свое мастерство. 

«Я долго пытался сделать свитер из лапши. Получилось не сразу, ведь пряжа должна быть очень длинной. Я пробовал использовать разные виды лапши, в том числе лапшу быстрого приготовления и удон, но у меня не получалось. И тогда я открыл для себя вытянутую вручную лапшу из Ланьчжоу», — отметил Пан Рубин.

Своим поделками мужчина делится с подписчиками в социальных сетях. Возможно, однажды Рубину удастся поставить на поток его необычные модные аксессуары.

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китай общество развлечения хобби
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