Древняя яма для закваски рыбы найдена в Новосибирской области

Новосибирск, 9 февраля. Глубокая яма, где в древности квасили рыбу, найдена в ходе археологических работ в районе могильника Тартас-1, расположенного в Новосибирской области.

Благодаря исследованиям территории Западной Сибири ученым удалось выделить барабинскую культуру эпохи раннего неолита. Ее представители изготавливали плоскодонную посуду. Эта культура известна по местам раскопок Тартас-1, Усть-Тартас-1 и Венгерово-2 под Новосибирском, отмечает Planet Today.

Яму для закваски рыбы обнаружили ученые из Института археологии и этнографии СО РАН под руководством Вячеслава Молодина. Ее глубина составляет почти два с половиной метра. Диаметр — два метра. В этом сооружении найдены остатки костей и чешуи рыбы. К тому же найдены каменные и костяные инструменты.

Археологической экспедиции из Варшавского университета ранее удалось обнаружить неизвестные сооружения времен империи инков. Они расположены возле архитектурного комплекса Мачу-Пикчу. Находка сделана благодаря применению лазерной технологии. Строение оказалось покрыто листвой. Если бы не дрон, ученые вряд ли смогли найти его.