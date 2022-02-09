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Режиссер Демидов заявил, что старшая дочь Заворотнюк не общается с ее мужем Чернышевым

Шоу-бизнес
Режиссер Демидов заявил, что старшая дочь Заворотнюк не общается с ее мужем Чернышевым
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 9 февраля. Режиссер Анатолий Демидов, который относит себя к близкому окружению тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал об отношениях в семье звезды. По его словам, супруг знаменитости практически не общается с ее старшей дочерью.

Артистка стала законной женой прославленного фигуриста в 2008 году. На тот момент ее дочери Анне от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым исполнилось 12 лет. Однако девочка, судя по всему, так и не смогла принять нового мужа матери и перенесла эти отношения во взрослую жизнь. Не сблизила членов семьи и тяжелая болезнь Заворотнюк, резюмировал Демидов.

«У них не сложилось душевных отношений. И, возможно, это из-за того, что каждый из них по-своему переживает общую семейную беду. Чернышев все держит глубоко в себе. Анна же взяла манеру делиться с подписчиками в Инстаграме, что раздражает Петра», — цитируют режиссера журналисты kp.ru.

Фигурист и тренер Петр Чернышев отпраздновал день рождения 6 февраля. Ему исполнился 51 год. При этом Заворотнюк-младшая не стала публично поздравлять отчима, как это принято в звездной среде. Свое решение она объяснила подписчикам в Сети.

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чернышев дочь заворотнюк
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