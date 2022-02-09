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09 февраля 16:26
16:20
Весь мир
Россия может начать производство «Спутника V» в Египте уже весной текущего года
16:20
Происшествия
Двух наркозакладчиков в форме полицейских задержали в Екатеринбурге
16:19
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16:15
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Юноша избил дочь солиста регги-группы Jah Division в московском супермаркете
16:14
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Минэкономики ФРГ выразило обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью ПХГ
16:14
Происшествия
Семья погибшего Просвирнина согласилась с версией о ненасильственной смерти журналиста
16:14
Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан
16:12
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Врач Зыкова заявила, что восстановление после омикрон-штамма COVID-19 может занять полгода
16:10
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«Здесь найдете свою смерть»: Соловьев призвал Запад прийти в чувство и не угрожать России
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Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
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Олимпийская чемпионка Екатерина Дьяченко объявила об открытии авторской спортивной школы

Общество

Екатерина Дьяченко в новом выпуске передачи «Star Парад» рассказала, что вместе со своей коллегой по цеху Юлией Гавриловой планирует в ближайшем будущем открыть собственную спортивную школу. 

Олимпийские чемпионки хотят предостеречь молодое поколение от ошибок, которые совершали сами, и помочь детям стать сильнее и увереннее. Сейчас Катя и Юля обсуждают тонкости бизнес-плана, обдумывают стратегию и подход к обучению.

Смотрите «Star Парад» сегодня, 9 февраля, на сайте ФАН. В новом выпуске масса интересного: королева фехтования поделится воспоминаниями о детстве в семье спортсменов и Олимпиаде, а также подробнее расскажет о планах по созданию спортивной школы.

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Все новости / Общество / Олимпийская чемпионка Екатерина Дьяченко объявила об открытии авторской спортивной школы
екатерина дьяченко дана борисова star парад юлия гаврилова
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