Олимпийская чемпионка Екатерина Дьяченко объявила об открытии авторской спортивной школы

Екатерина Дьяченко в новом выпуске передачи «Star Парад» рассказала, что вместе со своей коллегой по цеху Юлией Гавриловой планирует в ближайшем будущем открыть собственную спортивную школу.

Олимпийские чемпионки хотят предостеречь молодое поколение от ошибок, которые совершали сами, и помочь детям стать сильнее и увереннее. Сейчас Катя и Юля обсуждают тонкости бизнес-плана, обдумывают стратегию и подход к обучению.

Смотрите «Star Парад» сегодня, 9 февраля, на сайте ФАН. В новом выпуске масса интересного: королева фехтования поделится воспоминаниями о детстве в семье спортсменов и Олимпиаде, а также подробнее расскажет о планах по созданию спортивной школы.