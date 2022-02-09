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ЦКБ МТ «Рубин» разработало новую версию погружающегося патрульного корабля «Страж»

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 15:17
Армия
ЦКБ МТ «Рубин» разработало новую версию погружающегося патрульного корабля «Страж»
ckb-rubin.ru  /  ЦКБ МТ Рубин

Москва, 9 февраля. Специалисты Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» заявили о завершении разработки новой модификации патрульного корабля «Страж» с возможностью погружения.

Новый «Страж» сочетает в себе функции надводного корабля и субмарины. Он предназначен для экспортных поставок, сообщили представители ЦКБ МТ «Рубин» изданию РИА Новости.

«Это наиболее крупная версия, длиной около 72 метра и нормальным водоизмещением около 1300 тонн. Увеличение размеров позволяет предложить модификацию с большей функциональностью. Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность», — заявила представитель конструкторского бюро.

Предыдущая экспортная модификация погружающегося патрульного корабля «Страж» была представлена ЦКБ МТ «Рубин» в 2021 году.

Ранее издание Covert Shores рассказало, как России удалось преобразовать старый польский буксир в передовой разведывательный корабль. О проходе отряда больших десантных кораблей ВМФ РФ через проливы Босфор и Дарданеллы для проведения учений в Черном море сообщал «Царьград».

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рубин Страж цкб мт
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