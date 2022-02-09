Путин может посетить Турцию с официальным визитом 14 февраля

Анкара, 9 февраля. Турция надеется, что президент России Владимир Путин приедет в феврале. Вероятно, визит состоится в ближайшие дни.

Недавно пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что точные даты поездки Путина в Анкару пока не согласованы. Однако в перспективе визит планируется.

«Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно, это будет 14 февраля», — сообщил РИА Новости дипломатический источник.

О посещении Анкары Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились в январе. Недавно глава республики заразился коронавирусом, российский лидер пожелал ему скорейшего выздоровления.