Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 16:25
16:25
Наука
Уникальный нейроимплант для незрячих разрабатывают в России
16:25
Происшествия
Фабрика по производству денег загорелась во Франции
16:24
Происшествия
Дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков вернули на доработку в полицию
16:20
Весь мир
Россия может начать производство «Спутника V» в Египте уже весной текущего года
16:20
Происшествия
Двух наркозакладчиков в форме полицейских задержали в Екатеринбурге
16:19
Политика
Экс-президент Польши Валенса призвал Запад жестко ответить Москве за «вторжение» на Украину
16:15
Происшествия
Юноша избил дочь солиста регги-группы Jah Division в московском супермаркете
16:14
Экономика
Минэкономики ФРГ выразило обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью ПХГ
16:14
Происшествия
Семья погибшего Просвирнина согласилась с версией о ненасильственной смерти журналиста
16:14
Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан
Все новости

Путин может посетить Турцию с официальным визитом 14 февраля

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 15:16
Политика
Путин может посетить Турцию с официальным визитом 14 февраля
Global Look Press  /  Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com

Анкара, 9 февраля. Турция надеется, что президент России Владимир Путин приедет в феврале. Вероятно, визит состоится в ближайшие дни.

Недавно пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что точные даты поездки Путина в Анкару пока не согласованы. Однако в перспективе визит планируется.

«Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно, это будет 14 февраля», — сообщил РИА Новости дипломатический источник.

О посещении Анкары Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились в январе. Недавно глава республики заразился коронавирусом, российский лидер пожелал ему скорейшего выздоровления.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин может посетить Турцию с официальным визитом 14 февраля
путин турция эрдоган
Комментировать