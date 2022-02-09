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Председатель ОБСЕ Рау посетит Украину и Донбасс
Политика
Председатель ОБСЕ Рау посетит Украину и Донбасс
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Вена, 9 февраля. Глава МИД Польши и действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит на этой неделе Украину, а 11 февраля — Донбасс.

По информации пресс-службы ОБСЕ, запланированы встречи Рау с президентом Украины Владимиром Зеленским, с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и вице-премьер-министром по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук. Стороны обсудят текущую ситуацию на Украине и сотрудничество с ОБСЕ, передает ИА «Новороссия». Также запланированы встречи со специальным представителем действующего председателя на Украине и в Трехсторонней контактной группе, главой СММ ОБСЕ и координатором проектов на Украине.

Ранее ФАН приводил слова постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера. Он заявил, что американская администрация готова продолжать диалог с Россией по гарантиям безопасности.

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