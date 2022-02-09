Татьяна Тарасова не верит в употребление допинга российскими фигуристами

Советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова в разговоре с ФАН призналась, что не верит, что российские спортсмены употребляли запрещенные препараты — допинг.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире зимних Олимпийских игр — 2022 появилась информация о назревающем допинг-скандале. Так, одного из российских фигуристов обвиняют в употреблении запрещенных препаратов, также это может быть употребление наркотиков и марихуаны. Международный олимпийский комитет (МОК) запросил проведение дополнительного расследования. Если обвинения подтвердятся, команда России рискует потерять олимпийское золото.

Global Look Press / Wang Yuguo/XinHua

Однако, по мнению мастера спорта СССР Тарасовой, унывать и делать поспешные выводы раньше времени не стоит.

«Нужно дождаться дополнительного расследования, потому что я в это не верю. Нужно дополнительное расследование, где скажут: кто, что, за что. Я не верю!» — заявила тренер по фигурному катанию.

А пока идет дополнительное расследование, остается только догадываться, кто же эта персона, кто в рамках санкций, наложенных на Россию также из-за допинг-скандала, сдал положительный тест накануне, можно сказать, главного в жизни старта.

Тем временем на фоне допинг-скандала на Олимпийских играх в Пекине четверо российских фигуристов Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов не пришли на тренировку. Об этом сообщила журналистка Кристин Бреннан.