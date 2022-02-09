Максим Галкин отказался экономить на Алле Пугачевой

Москва, 9 февраля. Пародист и телеведущий Максим Галкин признался, что не экономит на своей супруге — певице Алле Пугачевой. По мнению шоумена, нельзя жалеть денег на жену.

Галкин устроил сеанс общения с подписчиками в Instagram Stories и предложил задать ему интересующие вопросы. Один из поклонников поинтересовался у комика, можно ли экономить на своей жене.

«Нет. Это грех!» — категорично ответил пародист.

Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Телеведущий и именитая артистка живут в браке более десяти лет, несмотря на большую разницу в возрасте. Шоумен моложе Примадонны на 27 лет, что не мешает звездной паре воспитывать двоих детей — сына Гарри и дочь Лизу.

Галкин и Пугачева кажутся многим поклонникам идеальными отцом и матерью. Подписчики даже предложили юмористу и его супруге запустить собственные онлайн-курсы по родительству. Однако пародисту, похоже, это не кажется хорошей идеей, поскольку марафонов и курсов в интернет-пространстве слишком много.

Шоумен и его супруга стараются уделять много внимания воспитанию и образованию детей. Например, сын и дочь звездной пары, которые пошли в школу в 2020 год, дополнительно занимаются математикой.

Максим Галкин и Алла Пугачева живут в собственном замке в подмосковной деревне Грязь. Телеведущий признавался, что в их особняке есть секреты.