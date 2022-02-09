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Глава МИД России Рябков сравнил заявления США и ЕС по «СП-2» с цирком шапито

Политика
Глава МИД России Рябков сравнил заявления США и ЕС по «СП-2» с цирком шапито
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Анатолий Харламов

Москва, 9 февраля. Евросоюз готов терпеть любые невзгоды, чтобы навредить Москве. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал последние заявления Соединенных Штатов и Евросоюза о судьбе «Северного потока — 2». По его словам, тема газопровода превратилась в инструмент давления на РФ. При этом Евросоюз готов к любым проблемам, лишь бы навредить Москве.

«Это просто такая забава — политический цирк шапито, которым занимается Запад. Есть группа клоунов, есть группа иллюзионистов, которые из шапки вытаскивают зайца за белые уши, потом он превращается в ленту», — сказал замглавы МИД.

Ранее Сергей Рябков призвал Соединенные Штаты по существу ответить на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, у Запада не выйдет утопить требования в «словоблудии».

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Все новости / Политика / Глава МИД России Рябков сравнил заявления США и ЕС по «СП-2» с цирком шапито
россия рябков северный поток - 2
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