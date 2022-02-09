Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 16:25
16:25
Происшествия
Фабрика по производству денег загорелась во Франции
16:24
Происшествия
Дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков вернули на доработку в полицию
16:20
Весь мир
Россия может начать производство «Спутника V» в Египте уже весной текущего года
16:20
Происшествия
Двух наркозакладчиков в форме полицейских задержали в Екатеринбурге
16:19
Политика
Экс-президент Польши Валенса призвал Запад жестко ответить Москве за «вторжение» на Украину
16:15
Происшествия
Юноша избил дочь солиста регги-группы Jah Division в московском супермаркете
16:14
Экономика
Минэкономики ФРГ выразило обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью ПХГ
16:14
Происшествия
Семья погибшего Просвирнина согласилась с версией о ненасильственной смерти журналиста
16:14
Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан
16:12
Общество
Врач Зыкова заявила, что восстановление после омикрон-штамма COVID-19 может занять полгода
Все новости

Анастасия Волочкова сошлась с бывшим возлюбленным Олегом

Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сошлась с бывшим возлюбленным Олегом
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 февраля. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова поделилась в Instagram нежным снимком с Олегом — мужчиной, с которым рассталась весной прошлого года.

Волочкова после разрыва с Сергеем Кузнецовым недолго оставалась одна. Танцовщица намекнула на восстановление отношений с бывшим возлюбленным. Она опубликовала фото с в обнимку Олегом.

«Желаем всем прекрасного дня», — подписала снимок звезда.

Анастасия Волочкова сошлась с бывшим возлюбленным Олегом
Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Роман Волочковой с Олегом длился десять месяцев, почти все это время она скрывала мужчину. В отношениях артистки и ее избранника кипели страсти, они постоянно ссорились. Звезда утверждала, что партнер часто ее ревновал.

Расставание с Олегом балерина объяснила тем, что он не мог за ней красиво ухаживать. Когда Волочковой стало скучно сидеть дома, она организовала поездку на двоих в Турцию, затем пара отдыхала на Мальдивских островах.

Однако совместного времяпровождения с Олегом не курортах артистке было мало, она хотела подружиться с его близкими. К сожалению, общение с дочерью избранника не задалось — девочка воспринимала Волочкову не как подругу, а как соперницу.

Ранее актриса Мария Голубкина резко высказалась в адрес балерины. Она назвала Волочкову «распущенной» и призвала взять себя в руки.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Волочкова сошлась с бывшим возлюбленным Олегом
волочкова отношения роман
Комментировать