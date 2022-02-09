Анастасия Волочкова сошлась с бывшим возлюбленным Олегом

Москва, 9 февраля. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова поделилась в Instagram нежным снимком с Олегом — мужчиной, с которым рассталась весной прошлого года.

Волочкова после разрыва с Сергеем Кузнецовым недолго оставалась одна. Танцовщица намекнула на восстановление отношений с бывшим возлюбленным. Она опубликовала фото с в обнимку Олегом.

«Желаем всем прекрасного дня», — подписала снимок звезда.

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Роман Волочковой с Олегом длился десять месяцев, почти все это время она скрывала мужчину. В отношениях артистки и ее избранника кипели страсти, они постоянно ссорились. Звезда утверждала, что партнер часто ее ревновал.

Расставание с Олегом балерина объяснила тем, что он не мог за ней красиво ухаживать. Когда Волочковой стало скучно сидеть дома, она организовала поездку на двоих в Турцию, затем пара отдыхала на Мальдивских островах.

Однако совместного времяпровождения с Олегом не курортах артистке было мало, она хотела подружиться с его близкими. К сожалению, общение с дочерью избранника не задалось — девочка воспринимала Волочкову не как подругу, а как соперницу.

Ранее актриса Мария Голубкина резко высказалась в адрес балерины. Она назвала Волочкову «распущенной» и призвала взять себя в руки.