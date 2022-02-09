Военнослужащие Каспийской флотилии провели учения с использованием БРК «Бал»

Москва, 9 февраля. Военнослужащие Каспийской флотилии провели тренировку по боевому применению береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» в Дагестане.

Целью состоявшихся учений было совершенствование навыков бойцов Каспийской флотилии по обнаружению морских целей и подготовке ракетных комплексов к нанесению ударов по условному противнику. Репортаж о действиях расчетов БРК «Бал» предоставлен телеканалом «Звезда».

«Во время несения боевого дежурства на Каспийском побережье в Дагестане, военнослужащие дивизиона береговых ракетных комплексов "Бал" успешно отработали электронные пуски», — сказано в опубликованном сюжете.

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