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Военнослужащие Каспийской флотилии провели учения с использованием БРК «Бал»

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 14:59
Армия
Военнослужащие Каспийской флотилии провели учения с использованием БРК «Бал»
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 9 февраля. Военнослужащие Каспийской флотилии провели тренировку по боевому применению береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» в Дагестане.

Целью состоявшихся учений было совершенствование навыков бойцов Каспийской флотилии по обнаружению морских целей и подготовке ракетных комплексов к нанесению ударов по условному противнику. Репортаж о действиях расчетов БРК «Бал» предоставлен телеканалом «Звезда».

«Во время несения боевого дежурства на Каспийском побережье в Дагестане, военнослужащие дивизиона береговых ракетных комплексов "Бал" успешно отработали электронные пуски», — сказано в опубликованном сюжете.

Ранее стали известны подробности учений ВМФ РФ по обеспечению безопасности судоходства в Крыму. О решении российского президента Владимира Путина не посещать учения ВС РФ и белорусской армии «Союзная решимость — 2022» сообщал RT.

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учения каспийская флотилия бал брк
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