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Пилот Попов: США панически боятся российских ракет «Булава» и «Кинжал»

Армия
Пилот Попов: США панически боятся российских ракет «Булава» и «Кинжал»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 9 февраля. Россия располагает несколькими видами новейшего ракетного вооружения, которые вызывают у США ужас и зависть, заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Попов уверен, что российских ракет «Булава» и «Кинжал» панически боятся в Пентагоне, так как США не могут разработать такое мощное оружие и не имеют средств защиты от него. Перспективное вооружение ВС РФ вызывает у американцев чувство неполноценности, объяснил эксперт в интервью изданию «Царьград».

«Приоритет оказался у нас, и это не может не беспокоить США. У них есть такое оружие, но неудачи в испытаниях их пока преследуют очень часто. Поэтому они в массовом производстве это оружие пока не позиционируют. Не говорят, что у нас тоже оно есть. Это для них является значительным ущербным психологическим фактором давления», — рассказал спикер.

Летчик напомнил, что ВВС США не смогли получить превосходство над российской боевой авиацией даже за счет использования истребителей пятого поколения F-35 и F-22.

Ранее сообщалось о появлении на военном аэродроме под Калининградом истребителя МиГ-31К с ракетой «Кинжал». Причины деклараций Пентагона о нежелании вступать в «гонку гиперзвуковых вооружений» с Россией анализировал RT.

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