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Постпред России при ЕС Чижов: РФ нарастит поставки газа при повышении спроса

Экономика
Постпред России при ЕС Чижов: РФ нарастит поставки газа при повышении спроса
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 февраля. Представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов назвал условие, при котором страна будет готова увеличить поставки топлива.

Необходимо получить гарантии, что на топливо будет спрос. Чтобы «Газпрому» было безопасно и выгодно поставлять энергоресурс, компания должна заранее подписать контракт с покупателем, отметил дипломат.

«Чтобы газ продать, нужно, чтобы кто-то заранее заявил о своей готовности его купить. Ведь поставки по газовой трубе нельзя откачать назад. Потенциальные покупатели в Европе подсчитывают расходы по спотовым ценам и, естественно, думают, что лучше переждать нынешний пик. Рано или поздно цены пойдут вниз», — цитирует Чижова РИА Новости.

Европейские компании страдают от нехватки газа из-за местных манипуляторов, рассказал ранее экономист Михаил Хазин.

Тем временем «Газпром» не стал бронировать на второй и третий кварталы мощности для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа», сообщает «ФедералПресс».

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