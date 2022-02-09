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Эрдоган работает только на себя: Максим Шугалей о посреднических устремлениях Турции
Политика
Эрдоган работает только на себя: Максим Шугалей о посреднических устремлениях Турции
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Свое желание выступить в роли посредника между Украиной и Россией турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал еще в конце ноября прошлого года. Главной целью своих «миротворческих» устремлений он назвал урегулирование некоего «межгосударственного кризиса», по его мнению, бушующего в отношениях Москвы и Киева. В минувшую пятницу, 4 ноября, эта инициатива была еще раз подтверждена официальной Анкарой. Примечательно, что соответствующее заявление турецкая сторона сделала по итогам переговоров Эрдогана с Владимиром Зеленским, одним из результатов которых стало подписание соглашения о строительстве на Украине завода по производству ударных беспилотников Bayraktar.

О реальности перспектив вышеупомянутого турецкого посредничества корреспондент ФАН побеседовал с президентом Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максимом Шугалеем, который, не понаслышке зная о политике, проводимой Турцией на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в частности в Ливии, отнесся к предложениям Анкары весьма скептически.

Эрдоган работает только на себя: Максим Шугалей о посреднических устремлениях Турции
Невские Новости /

«У меня действительно есть большой опыт, я знаю, какого партнера Турция из себя представляет. Находясь в Ливии (с мая 2019-го по декабрь 2020 года Максим Шугалей и его коллега Самер Суэйфан незаконно удерживались в ливийской частной тюрьме «Митига». — Прим. ФАН), я понимал, что вся база вокруг тюрьмы, где нас содержали, окружена турецкими наемниками. То же самое мы видим и в Сирии: вмешательство в дела суверенного государства… Поэтому говорить о том, что Турция возьмет на себя какую-то миротворческую миссию по примирению Украины и России, просто смешно. Я считаю, что в Анкаре и сами понимают бесполезность этих усилий, а все их заявления — не более чем попытка поднятия рейтинга самого Эрдогана», — отметил Максим Шугалей.

В свете всего вышесказанного остается только напомнить, что Россия никоим образом не является стороной внутриукраинского конфликта, а единственной гарантией его прекращения является скрупулезное соблюдение Киевом положений Минского протокола. Таким образом, желание Турции урегулировать некий «кризис» выглядит несколько странным. По причине того, что Москва не находится в состоянии войны с Киевом, а ее отношения с Анкарой вне украинского контекста продолжают развиваться в достаточно благоприятном русле.

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Все новости / Политика / Эрдоган работает только на себя: Максим Шугалей о посреднических устремлениях Турции
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