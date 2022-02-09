Депутат Куринный рассказал о самочувствии Жириновского в последние дни

Москва, 9 февраля. Факт вакцинации не исключает возможность госпитализации главы ЛДПР Владимира Жириновского, заявил депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный в интервью Федеральному агентству новостей.

В интернете ранее появились данные о том, что врачи госпитализировали Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы. Сейчас политик находится под наблюдением врачей.

«Жириновского я видел на последнем заседании Госдумы в конце января (25 января. — Прим. ФАН). Мне сегодня уже звонили, спрашивали "госпитализировали-не госпитализировали"? Пытались это привязать к фактам вакцинации. Я говорю, что факт вакцинации не исключает возможность госпитализации. В том числе и заболеть коронавирусом. Даже умереть от коронавируса. Сам факт вакцинации не гарантирует того, что это не случится. Только снижает вероятность», — отметил собеседник ФАН.

Парламентарий добавил, что Жириновский внешне сильно изменился, однако это связано с возрастом политика.

«Физически сдавал он конечно. Видно, что тяжело перемещается, тяжело дышит, но это вследствие возрастных изменений. Про психическое состояние не говорю, потому что на мой взгляд, оно уже давно не совсем адекватное», — заключил Куринный.

До этого сообщалось, что Жириновский сделал восьмую прививку от коронавирусной инфекции. Политик выразил уверенность, что вакцинация спасет его от заболевания.