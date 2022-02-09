Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 16:24
16:20
Весь мир
Россия может начать производство «Спутника V» в Египте уже весной текущего года
16:20
Происшествия
Двух наркозакладчиков в форме полицейских задержали в Екатеринбурге
16:19
Политика
Экс-президент Польши Валенса призвал Запад жестко ответить Москве за «вторжение» на Украину
16:15
Происшествия
Юноша избил дочь солиста регги-группы Jah Division в московском супермаркете
16:14
Экономика
Минэкономики ФРГ выразило обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью ПХГ
16:14
Происшествия
Семья погибшего Просвирнина согласилась с версией о ненасильственной смерти журналиста
16:14
Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан
16:12
Общество
Врач Зыкова заявила, что восстановление после омикрон-штамма COVID-19 может занять полгода
16:10
Политика
«Здесь найдете свою смерть»: Соловьев призвал Запад прийти в чувство и не угрожать России
16:10
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
Все новости

Депутат Куринный рассказал о самочувствии Жириновского в последние дни

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 15:07
Политика
Депутат Куринный рассказал о самочувствии Жириновского в последние дни
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 9 февраля. Факт вакцинации не исключает возможность госпитализации главы ЛДПР Владимира Жириновского, заявил депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный в интервью Федеральному агентству новостей.

В интернете ранее появились данные о том, что врачи госпитализировали Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы. Сейчас политик находится под наблюдением врачей.

«Жириновского я видел на последнем заседании Госдумы в конце января (25 января. — Прим. ФАН). Мне сегодня уже звонили, спрашивали "госпитализировали-не госпитализировали"? Пытались это привязать к фактам вакцинации. Я говорю, что факт вакцинации не исключает возможность госпитализации. В том числе и заболеть коронавирусом. Даже умереть от коронавируса. Сам факт вакцинации не гарантирует того, что это не случится. Только снижает вероятность», — отметил собеседник ФАН.

Парламентарий добавил, что Жириновский внешне сильно изменился, однако это связано с возрастом политика.

«Физически сдавал он конечно. Видно, что тяжело перемещается, тяжело дышит, но это вследствие возрастных изменений. Про психическое состояние не говорю, потому что на мой взгляд, оно уже давно не совсем адекватное», — заключил Куринный.

До этого сообщалось, что Жириновский сделал восьмую прививку от коронавирусной инфекции. Политик выразил уверенность, что вакцинация спасет его от заболевания.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Куринный рассказал о самочувствии Жириновского в последние дни
Жириновский лдпр госпитализация
Комментировать