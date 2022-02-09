Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 16:24
16:24
Дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков вернули на доработку в полицию
16:20
Весь мир
Россия может начать производство «Спутника V» в Египте уже весной текущего года
16:20
Происшествия
Двух наркозакладчиков в форме полицейских задержали в Екатеринбурге
16:19
Политика
Экс-президент Польши Валенса призвал Запад жестко ответить Москве за «вторжение» на Украину
16:15
Происшествия
Юноша избил дочь солиста регги-группы Jah Division в московском супермаркете
16:14
Экономика
Минэкономики ФРГ выразило обеспокоенность из-за ситуации с заполненностью ПХГ
16:14
Происшествия
Семья погибшего Просвирнина согласилась с версией о ненасильственной смерти журналиста
16:14
Общество
Глава «Мегалайна» Корупятник дал властям Петербурга совет по улучшению жизни горожан
16:12
Общество
Врач Зыкова заявила, что восстановление после омикрон-штамма COVID-19 может занять полгода
16:10
Политика
«Здесь найдете свою смерть»: Соловьев призвал Запад прийти в чувство и не угрожать России
Все новости

«Я очень рад»: защитник сборной России по футболу Кудряшов объявил о разводе с женой
Шоу-бизнес
«Я очень рад»: защитник сборной России по футболу Кудряшов объявил о разводе с женой
fc-rostov.ru  /  Пресс-служба ФК «Ростов».

Знаменитый футболист и защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов сообщил о непростых изменениях в своей личной жизни. Как сообщает игрок «Антальяспора», он вместе с женой Анастасией приняли решение расстаться. Об этом футболист написал на странице в личном Instagram-аккаунте.

«Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. Тому, что у Насти сейчас есть своя личная жизнь, я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех! Жизнь нам и дана для счастья!» — написал Кудряшов в Сети.

«Я очень рад»: защитник сборной России по футболу Кудряшов объявил о разводе с женой
Prt Scr instagram.com / @fed.kudryashov

Напомним, что пара вместе воспитывает двоих общих детей: дочь Милану и сына Никиту. Тем временем Анастасии Кудряшовой приписывают роман с не менее известным мужчиной в шоу-бизнесе. По предварительной информации, возможным новым возлюбленным модели стал экс-муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров. Пару «застукали» журналисты, обнимающуюся на террасе иностранного ресторана.

«Я очень рад»: защитник сборной России по футболу Кудряшов объявил о разводе с женой
instagram.com / @zimamoscow

Что касается Курбана Омарова, то его неоднократно подозревали в новых романах после разрыва с Бородиной. Например, ловелас-бизнесмен недавно ездил в Таиланд с загадочной молодой возлюбленной.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / «Я очень рад»: защитник сборной России по футболу Кудряшов объявил о разводе с женой
развод федор кудряшов шоу-бизнес знаменитости омаров
Комментировать