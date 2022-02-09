«Я очень рад»: защитник сборной России по футболу Кудряшов объявил о разводе с женой

Знаменитый футболист и защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов сообщил о непростых изменениях в своей личной жизни. Как сообщает игрок «Антальяспора», он вместе с женой Анастасией приняли решение расстаться. Об этом футболист написал на странице в личном Instagram-аккаунте.

«Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. Тому, что у Насти сейчас есть своя личная жизнь, я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех! Жизнь нам и дана для счастья!» — написал Кудряшов в Сети.

Prt Scr instagram.com / @fed.kudryashov

Напомним, что пара вместе воспитывает двоих общих детей: дочь Милану и сына Никиту. Тем временем Анастасии Кудряшовой приписывают роман с не менее известным мужчиной в шоу-бизнесе. По предварительной информации, возможным новым возлюбленным модели стал экс-муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров. Пару «застукали» журналисты, обнимающуюся на террасе иностранного ресторана.

instagram.com / @zimamoscow

Что касается Курбана Омарова, то его неоднократно подозревали в новых романах после разрыва с Бородиной. Например, ловелас-бизнесмен недавно ездил в Таиланд с загадочной молодой возлюбленной.