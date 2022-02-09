Депутат Госдумы Денис Майданов: Необходимо предотвратить скрытую приватизацию систем ЖКХ

Депутат Госдумы Денис Майданов в статье для ФАН подробно разобрал ситуацию с концессиями в сфере ЖКХ, закон о которых в настоящий момент находится на рассмотрении в нижней палате российского парламента. Статья публикуется в рамках авторской колонки Майданова. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Необходимо предотвратить скрытую приватизацию систем ЖКХ. Колонка Дениса Майданова

Во время выступления в Госдуме 16 ноября 2021 года генеральный прокурор Игорь Краснов указал на множество нарушений, выявленных при проверке процесса заключения и реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Было устранено более 3000 нарушений. А ведь конечный потребитель каждого из концессионных соглашений, где нарушения были выявлены, — это граждане России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после этого поручил создать межфракционную рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства для правового обеспечения и развития концессионных соглашений под руководством Ирины Яровой.

Я вошел в эту группу, так как считаю, что этот вопрос крайне актуален для граждан и для государства. Неоднократно встречал в СМИ статьи и аналитические отчеты по этой проблеме, да и сам высказался по этой теме в прессе.

В ходе работы я получил обращение от адвокатского бюро Хмарин и Партнеры». Оно уже более пяти лет вело деятельность на рынке концессионных соглашений. В распоряжении фирмы оказалось более 52 дел по концессиям, сформированным не менее чем в 25 регионах страны на общую сумму не менее 300 млрд рублей. В каждом из дел, по заявлению адвокатского бюро, содержались сведения о нарушениях законодательства, аналогичные тем, о которых сообщал генпрокурор.

10 декабря прошлого года на рабочей группе представитель этого адвокатского бюро Роман Кокшаров сделал доклад, после которого стало очевидно, что география охвата и вариативность объектов, по которым концессионные соглашения заключаются без проведения конкурса или исполняются с нарушением закона, говорят о системных проблемах на концессионном рынке, влияющем на макроэкономический инвестиционный климат России и жизнь граждан.

Доклад вызвал интерес межфракционной рабочей группы. Было выпущено протокольное решение — все материалы из него передать в Генпрокуратуру для проведения проверки и установления соответствующих фактов.

wikipedia.org /

О приватизации в ЖКХ

Если вы зададите вопрос — почему меня заинтересовала эта тема, ответ прост. Я, как и любой депутат Госдумы, представляю интересы своих избирателей и всех граждан России. Я очень хорошо помню процесс приватизации, имевшей место в современной истории нашей страны, итоги которой до сих пор вызывают ряд вопросов.

В настоящий момент происходит активное заключение концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Концессионное соглашение заключается на срок вплоть до 49 лет, то есть точно затрагивает поколение моих детей и даже внуков, а также потомков миллионов других россиян. При этом если в 1990-х под приватизацию попадали коммерчески ориентированные объекты (металлургия, нефтегазовый сектор, тяжелое машиностроение, прочие отраслевые предприятия промышленности), то в концессию передаются исключительно государственные объекты, имеющие социальную ориентацию. Они напрямую и непосредственно ежедневно соприкасаются с гражданами — это системы жизнеобеспечения целых городов: водоканалы, теплосети и магистрали, электрическая генерация и сети. То есть в случае допущенных сегодня стратегических ошибок в прописанных условиях заключенных концессий — ни наши дети, ни даже внуки, возможно, не смогут исправить ошибки в ближайшие 49 лет. Фактически такая долгосрочная аренда или управление очень похожи на приватизацию, только из государственного оборота частному бизнесу передаются государственно значимые стратегические активы. Сейчас идет активная волна по их распределению среди концессионеров. Установление прозрачности и законности в передаче этих активов с применением договоров концессии — крайне актуальная задача. Любые факты, свидетельствующие об обратном, должны тщательно изучаться, а в случае выявления нарушений — должна быть дана соответствующая правовая оценка со стороны компетентных органов.

О проблемах концессий, заключенных в регионах

Сейчас, когда первые концессии уже подписаны, можно посмотреть, как же это происходило и какие первые итоги мы получили. И знаете, здесь есть о чем задуматься. В разных регионах разгораются серьезные скандалы по вопросу повышения тарифов концессионерами. Перечислять не буду — их уже предостаточно. Но как положительный пример можно привести скандал в Рязанской области, где губернатор Николай Любимов отказался передавать в концессию рязанский водоканал структуре ООО «РВК-Центр» (Омск, входит в ГК «Росводоканал»). Он заявил, что этот объект осуществляет жизнеобеспечительные функции целого города и просто не может быть в частных руках. Эту позицию поддержал арбитражный суд Рязанской области, который вынес соответствующее постановление:

«Суд признал законным отказ рязанских властей передать в концессию МП «Водоканал». «Это предприятие — стратегически важный объект, от которого напрямую зависит жизнеобеспечение областного центра. И оно должно эффективно работать. Считаю, что город как собственник предприятия и без концессии сможет сам справиться с решением проблем и обеспечить его стабильную работу и развитие. «Водоканал» должен быть в собственности города. Отдавать его в частные руки просто опасно», — заявил Любимов.

Непрозрачная система выбора концессионера, по итогам которой подписываются соглашения, приводит к разным коллизиям. Условия контрактов могут быть не всегда оптимальными для государственных интересов, а могут оказаться и кабальными.

Именно для этого сейчас и проводятся столь масштабные проверки с контролем и привлечением федерального уровня. Отмечу, эти проверки не ограничиваются только Новосибирской областью, где сейчас об этом шумит пресса. Они имеют более широкий охват как по географическому, так и по отраслевому признаку.

Напомню — инициатором проверок ранее заключенных концессионных соглашений в регионах стал генпрокурор Краснов. По итогам его выступления были приняты соответствующие решения и последовали действия со стороны Госдумы.

Федеральное агентство новостей /

О ГЧП внутри концессии

Почему я предлагаю участие государственных корпораций именно в сфере ЖКХ? Все дело в том, что в этом случае встает вопрос о соблюдении государством конституционных прав граждан. Считаю, что стоит сделать по этому вопросу отдельную экспертизу. Пока видится, что, передав объект жизнеобеспечения в концессию частному инвестору в полном объеме, государство может лишиться возможности соблюдения своих конституционных обязанностей в сфере ЖКХ конкретного субъекта. Но это же невозможно!

А если вода, которая непосредственно влияет на жизнь и здоровье граждан, пойдет из крана несоответствующего качества или ее вообще отключат? А это уже случалось в регионах.

А если пропадет отопление или свет, и люди начнут замерзать в своих же квартирах, при этом честно оплачивая все коммунальные услуги по тарифам, в том числе, на мой взгляд, иногда необоснованно высоким?

А ведь системы ЖКХ — это естественные монополии! Жители не смогут в квартире установить новый трубопровод или канализацию, так как все централизовано.

Государство может оказаться в ситуации, при которой оно не только переложит с себя конституционную ответственность перед гражданами за предоставление столь значимых и социально ориентированных функций, но и не предоставит жителям права выбора — просто передаст сети некоему инвестору. Значит, тогда должны быть гарантии, а государство должно оставаться гарантом и участником концессионных соглашений.

Я считаю, что действенным механизмом может быть схема, при которой 100% концессии по ЖКХ в регионе будут отдаваться концессионной компании, внутри которой 51% корпоративных прав концессионера будут принадлежать любому государственному участнику (государственной корпорации, институту развития, государственному регулятору, краевому/региональному правительству и так далее). Соответственно, 49% должен получить частный инвестор, который заинтересован в этом бизнес-проекте. Не может быть не под государственным контролем концессионер, который получает на долгосрочный период (до 49 лет) в управление системы жизнеобеспечения — естественные монополии (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и так далее) с уже сформированным денежным потоком от граждан. Участники концессии должны совместно разработать и утвердить инвестиционную программу и стратегию развития вверенной им системы жизнеобеспечения и объекта критической инфраструктуры.

Безусловно, инвестор должен получить возвратность своих средств и доходность, но и граждане должны получить защиту своих кровных, уже оплаченных средств, которые в совокупности по стране исчисляются далеко не одним триллионом рублей в год. Это партнерство будет честным, прозрачным и принесет всем пользу.

ФБА «Экономика сегодня» /

О безальтернативности

Вот смотрите — простое сравнение. Существуют негосударственные пенсионные фонды, но есть и государственный Пенсионный фонд России. Мы же не можем даже представить себе ситуацию, при которой государство перестало бы выполнять свои функции и отказалось бы выплачивать пенсии. Есть частные медицинские центры и клиники, но есть и государственные, где любой гражданин под контролем государства может получить бесплатную медпомощь, влияющую на его жизнь и здоровье. Государство не может снять с себя эти гарантии, так как они относятся к конституционным. Есть хорошо сделанные, в том числе по концессии, платные автомобильные дороги. Но всегда рядом есть такая же государственная дорога, по которой можно добраться до необходимого пункта назначения. Таких примеров масса. Существует целый ряд сфер, где государственные гарантии по соблюдению конституционных обязанностей перед гражданами незыблемы.

А что сейчас происходит с концессиями в ЖКХ? Объект жизнеобеспечения целого города передается частному инвестору. И где альтернатива или государственный контроль? Передали вместе со всеми подключенными к сетям жителями — что с ними дальше будет?

Мне кажется, нельзя простых людей оставлять один на один с бизнесом. У них совершенно разные задачи. У бизнеса — получение максимальной прибыли всеми возможными способами, а у людей в приоритете — качество и безопасность жизни.

Кто ответит и сможет дать гарантии — как будет вести себя инвестор все последующие 49 лет? Кто и как его будет контролировать, какие существуют механизмы воздействия на него? А самый главный вопрос — какие условия содержались в концессии при ее подписании?

О нерезидентах в ЖКХ

На заседании нашей комиссии рассматривалась проблема получения контроля над объектами ЖКХ со стороны нерезидентов, включая офшоры. Системы ЖКХ подпадают сразу под несколько серьезных классификаций. Они одновременно являются естественной монополией, критической инфраструктурой, объектами жизнеобеспечения, объектами ГО и ЧС.

Естественная монополия — это отсутствие конкуренции из-за технологических особенностей. Два водопровода или две канализации одновременно существовать не могут — граждане вынуждены пользоваться единственным и безальтернативным объектом.

Критическая инфраструктура — та, что обеспечивает работу основных служб и производственных систем в любом обществе. Сбой в их работе по естественным причинам, из-за технических неполадок или из-за преднамеренных действий может иметь критические последствия для поставки ресурсов или работы экстренных служб, не говоря уже об угрозе безопасности.

На объекте жизнеобеспечения сконцентрированы жизненно важные материальные, финансовые средства и услуги, сгруппированные и используемые для удовлетворения жизненно необходимых потребностей населения.

Объекты ГО и ЧС участвуют в системе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Их значимость в определенных ситуациях переоценить сложно, поэтому поступило предложение безусловного запрета допуска иностранных юридических лиц к объектам ЖКХ, а также к фактическому их управлению.

ФБА «Экономика сегодня» /

О мониторинге народных средств в ЖКХ

Системы жизнеобеспечения городов просто не могут остаться без контроля государства. Эти объекты влияют на безопасность и здоровье граждан. По этим объектам россияне ежедневно платят «живые» деньги, то есть население уже является самым качественным и надежным инвестором. На регулярной основе за услуги ЖКХ платят абсолютно все группы населения, включая малообеспеченные. Причем по высокому тарифу.

Разве мы имеем право рисковать их вложениями и оставить эти деньги без контроля? Мы должны наладить систему прозрачного мониторинга и контролировать каждую копейку, заплаченную нашими гражданами, и понимать, куда она была израсходована. Прежде всего должны это понимать граждане. Они должны получить доступ к этой информации. Возможно, многие не знают, но в структуре коммунальных платежей уже содержится часть средств, около 10-20%, которые предназначаются для модернизации систем ЖКХ. Но средства собираются, а модернизация проводится не всегда. Это вызывает ряд вопросов, и нужно в кратчайшее время получить на них ответы.

Нужно пересмотреть законодательство и внедрить понятную, прозрачную отчетность за собираемыми средствами граждан в сфере ЖКХ. Необходимо уже сегодня внедрить механизмы гарантий по расходованию этих средств. Мы не можем допустить ситуации, когда только через несколько лет контролирующие органы зафиксируют, что средства россиян ушли не по назначению, и даже кого-то за это накажут. В этом вопросе такое непозволительно — деньги граждан должны быть под контролем уже сейчас. Нельзя допустить даже теоретической возможности бесконтрольного расходования средств данной категории, поэтому необходимо вводить гарантийные механизмы.

О тендерах в ФЗ №44 и ФЗ №115

В материалах адвокатского бюро «Хмарин и Партнеры» указано, что происходит системное нарушение на рынке концессионных соглашений. А именно — государственные активы зачастую передаются концессионеру (частному инвестору) без проведения соответствующих конкурсных процедур. При наличии других заинтересованных лиц, которые возможно предложили бы для государства лучшие условия, заявки от других лиц не рассматриваются или отклоняются.

Сейчас нам сложно представить, что, например, по федеральному закону №44, с помощью которого производятся исключительно все госзакупки, происходило бы нечто подобное. Например, допускался бы единственный участник (все остальные участники бы отклонялись), который бы выигрывал тендер автоматически и по максимальной цене от изначально заявленной. В итоге он бы продавал государству товар или оказывал услугу по максимальной цене. Такое просто невозможно!

А на рынке концессий, который регулирует федеральный закон №115, это сейчас и происходит. И еще не ясно, что наносит больший ущерб государству — разовая закупка, проведенная на непрозрачных условиях, или выведенный из хозяйственного оборота государственный объект на 49 лет?

Федеральный закон №115 «О концессионных соглашениях» — довольно новый и, на мой взгляд, весьма перспективный. Этот закон способен направить огромные финансовые потоки не за счет бюджета РФ, но в развитие государственных объектов. Однако требуется очень тонкая настройка, чтобы закон начал правильно работать и не привел к фатальным ошибкам, которые мы с вами в обозримом будущем уже не сможем исправить. В связи с этим, на мой взгляд, необходимо провести всесторонний анализ и выявить факты нарушения федерального законодательства, чтобы в дальнейшем их не допускать. Как раз сейчас идет активная работа нашей комиссии и планируется внесение поправок в этот закон.